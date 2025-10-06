06 октября 2025

Гладков: ракеты ВСУ сбиты над Белгородом и Белгородским районом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ракеты сбиты над Россией
Ракеты сбиты над Россией Фото:

Несколько вражеских ракет были сбиты в небе над Белгородом и Белгородским районом 6 октября. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным главы региона, системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку, угрозы для жителей и инфраструктуры на данный момент нет.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских ракет», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все оперативные службы находятся на местах и продолжают проверку обстановки.

В сообщении губернатора также отмечается, что сведений о пострадавших среди гражданского населения и о разрушениях жилых или социальных объектов не поступало. Оперативные группы и специалисты продолжают анализировать территорию, чтобы выявить возможные последствия атаки. Информация о ситуации будет обновляться по мере поступления новых данных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько вражеских ракет были сбиты в небе над Белгородом и Белгородским районом 6 октября. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным главы региона, системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку, угрозы для жителей и инфраструктуры на данный момент нет. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских ракет», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все оперативные службы находятся на местах и продолжают проверку обстановки. В сообщении губернатора также отмечается, что сведений о пострадавших среди гражданского населения и о разрушениях жилых или социальных объектов не поступало. Оперативные группы и специалисты продолжают анализировать территорию, чтобы выявить возможные последствия атаки. Информация о ситуации будет обновляться по мере поступления новых данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...