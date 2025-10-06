Гладков: ракеты ВСУ сбиты над Белгородом и Белгородским районом

Несколько вражеских ракет были сбиты в небе над Белгородом и Белгородским районом 6 октября. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным главы региона, системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку, угрозы для жителей и инфраструктуры на данный момент нет.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских ракет», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все оперативные службы находятся на местах и продолжают проверку обстановки.
В сообщении губернатора также отмечается, что сведений о пострадавших среди гражданского населения и о разрушениях жилых или социальных объектов не поступало. Оперативные группы и специалисты продолжают анализировать территорию, чтобы выявить возможные последствия атаки. Информация о ситуации будет обновляться по мере поступления новых данных.
