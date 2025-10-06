06 октября 2025

Шипачев первым достиг отметки в 900 матчей в чемпионатах КХЛ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шипачев поставил рекорд в КХЛ
Шипачев поставил рекорд в КХЛ Фото:

Российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым хоккеистом в истории, который провел 900 матчей в регулярных чемпионатах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 6 октября сообщила пресс-служба КХЛ. Юбилейная игра для 38-летнего форварда состоялась в Минске против челябинского «Трактора».

В лиге отметили, что достижение Шипачева — уникальный результат для всего российского хоккея. По данным пресс-службы КХЛ, форвард продолжает удерживать лидерство по ключевым статистическим показателям лиги. «Вадим Шипачев стал первым игроком, преодолевшим отметку в 900 матчей в регулярных чемпионатах лиги. Это рекорд, который отражает стабильность и высокий профессионализм спортсмена», — говорится в официальном сообщении пресс-службы КХЛ.

Шипачев присоединился к минскому «Динамо» летом 2024 года. Он также возглавляет рейтинги КХЛ по количеству очков и результативных передач за всю историю турнира. Учитывая игры плей-офф, на счету нападающего уже 1 072 матча в КХЛ. В нынешнем сезоне хоккеист стабильно выходит на лед в стартовых сочетаниях и продолжает набирать очки. До перехода в Беларусь он выступал за такие клубы, как московское «Динамо» и СКА Санкт-Петербург.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым хоккеистом в истории, который провел 900 матчей в регулярных чемпионатах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 6 октября сообщила пресс-служба КХЛ. Юбилейная игра для 38-летнего форварда состоялась в Минске против челябинского «Трактора». В лиге отметили, что достижение Шипачева — уникальный результат для всего российского хоккея. По данным пресс-службы КХЛ, форвард продолжает удерживать лидерство по ключевым статистическим показателям лиги. «Вадим Шипачев стал первым игроком, преодолевшим отметку в 900 матчей в регулярных чемпионатах лиги. Это рекорд, который отражает стабильность и высокий профессионализм спортсмена», — говорится в официальном сообщении пресс-службы КХЛ. Шипачев присоединился к минскому «Динамо» летом 2024 года. Он также возглавляет рейтинги КХЛ по количеству очков и результативных передач за всю историю турнира. Учитывая игры плей-офф, на счету нападающего уже 1 072 матча в КХЛ. В нынешнем сезоне хоккеист стабильно выходит на лед в стартовых сочетаниях и продолжает набирать очки. До перехода в Беларусь он выступал за такие клубы, как московское «Динамо» и СКА Санкт-Петербург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...