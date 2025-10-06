ВЦИОМ: большинство россиян уверены в успешном замещении ушедших брендов

Около 44% граждан России считают, что отечественные компании сумели восполнить основную часть товаров и услуг, предоставляемых ранее иностранными фирмами, покинувшими российский рынок. Это показали данные телефонного опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.
«Большинство россиян (44%) уверены, что отечественные производители смогли заместить большую часть продукции и услуг иностранных компаний, ушедших из России», — пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. В исследовании, состоявшемся в сентябре, приняли участие 1600 совершеннолетних жителей страны.
Отечественные производители полностью заменили продукцию компаний, покинувших российский рынок, полагают 17% респондентов. Почти столько же (16%) отмечают замещение большинства товаров. 13% участников опроса считают, что российские фирмы практически не смогли компенсировать уход зарубежных производителей. Каждый десятый (10%) не смог дать определенный ответ, следует из данных опроса.
Большинство россиян (65%) заявляют, что приостановка деятельности зарубежных компаний не оказала на них никакого влияния. Примерно каждый шестой опрошенный (15%) отмечает умеренное воздействие, каждый девятый (11%) — слабое, а только 6% респондентов указывают на сильное влияние. Затруднились с ответом 3% участников опроса.
Как ранее писало URA.RU, на территории Российской Федерации было зарегистрировано право на использование товарного знака Coco Chanel. Заявление поступило в ноябре 2024 года, а в октябре 2025 года федеральное ведомство вынесло решение о предоставлении правовой защиты этому знаку, действующей до 2034 года.
