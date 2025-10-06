06 октября 2025

Глава Минтруда заявил о будущих изменениях маткапитала

Материнский капитал необходимо развивать, чтобы больше влиять на рождение вторых и последующих детей
Материнский капитал необходимо развивать, чтобы больше влиять на рождение вторых и последующих детей Фото:

Власти планируют изменить программу материнского капитала, чтобы усилить стимулы для рождения вторых и последующих детей. Возможная трансформация может пройти в комплексе с пересмотром других мер демографической поддержки. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков.

«В целом маткапитал свою функцию сначала по стабилизации, а потом по росту рождений выполнил. Его трансформация в 2020 году, когда мы переместили основную часть на первого ребенка, позволила нам не провалиться по первым рождениям. Подход к выплате материнского капитала требует определенной актуализации. Нужна какая-то дополнительная поддержка рождений», — сказал Котяков в интервью РБК.

Отмечается, что государство рассматривает пересмотр не только маткапитала, но и других существующих инструментов поддержки семей с детьми. Новая система должна стать более значимой для семей, а меры поддержки — доступными вне зависимости от финансовых обязательств родителей перед кредитными организациями.

Ранее министр труда Антон Котяков уже подчеркивал необходимость индексации региональных материнских капиталов и выравнивания их размеров в зависимости от роста потребительских цен. Он отмечал, что в некоторых субъектах отсутствует индексация и применяются критерии нуждаемости, что снижает эффективность поддержки. 

