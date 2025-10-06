06 октября 2025

Глава МИД Финляндии обвинила Россию в нарушении десяти принципов Хельсинки

МИД Финляндии связал действия России на Украине с нарушением основ ОБСЕ
МИД Финляндии связал действия России на Украине с нарушением основ ОБСЕ Фото:

Россия нарушает каждый из десяти принципов Хельсинкского заключительного акта. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие пятьдесят лет назад. Действия России на Украине являются посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины и грубым игнорированием норм, которые десятилетиями обеспечивали мир в Европе», — приводит слова министра «Коммерсантъ».

Заявление было сделано на Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению, которая проходит в Польше и считается крупнейшей в Европе конференцией по правам человека. Россия, как и в предыдущие годы, официально бойкотирует мероприятие. В исходном материале также отмечается, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) переживает глубокий кризис, а российские официальные лица заявляют о разрушении организации и выдвигают инициативу по созданию новой архитектуры евразийской безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что большинство стран ООН не поддержали обвинения против России по делу о дронах, нарушивших воздушное пространство Польши. Заявление с осуждением действий РФ подписали лишь 46 из 193 государств-членов организации и делегация Евросоюза. При этом доказательства причастности России не были представлены.

