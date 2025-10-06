Глава МИД Финляндии обвинила Россию в нарушении десяти принципов Хельсинки

Россия нарушает каждый из десяти принципов Хельсинкского заключительного акта. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
«Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие пятьдесят лет назад. Действия России на Украине являются посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины и грубым игнорированием норм, которые десятилетиями обеспечивали мир в Европе», — приводит слова министра «Коммерсантъ».
Заявление было сделано на Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению, которая проходит в Польше и считается крупнейшей в Европе конференцией по правам человека. Россия, как и в предыдущие годы, официально бойкотирует мероприятие. В исходном материале также отмечается, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) переживает глубокий кризис, а российские официальные лица заявляют о разрушении организации и выдвигают инициативу по созданию новой архитектуры евразийской безопасности.
Ранее URA.RU сообщало, что большинство стран ООН не поддержали обвинения против России по делу о дронах, нарушивших воздушное пространство Польши. Заявление с осуждением действий РФ подписали лишь 46 из 193 государств-членов организации и делегация Евросоюза. При этом доказательства причастности России не были представлены.
