Министр труда Котяков: безработица в России останется минимальной

Уровень безработицы в России достиг минимума и в ближайшее время сохранится на этом уровне. В августе показатель безработицы снизился до 2,1%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Безработица находится на минимальных отметках, и в ближайшее время останется на этом уровне. Ситуация на рынке труда остается стабильной, несмотря на возможные незначительные колебания. Например, в августе уровень безработицы снизился до 2,1% с учетом высокой доли сезонных работ в этот период», — заявил глава Минтруда, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что одной из ключевых задач кадровых центров сейчас является оперативная помощь гражданам в поиске подходящей работы. Предприятия по-прежнему испытывают серьезную потребность в сотрудниках, а значит, у россиян, планирующих смену места работы или возвращение на рынок труда, есть широкий выбор вакансий. Работодатели готовы рассматривать больше кандидатов и предлагать различные условия для привлечения соискателей.
В августе 2025 года уровень безработицы в России достиг нового рекордно низкого значения, опустившись до 2,1%. По информации Росстата, из общего числа рабочей силы, составляющего 76,5 миллиона человек, занятость имеют 75 миллионов, а количество безработных составляет 1,6 миллиона.
