В США назвали главную проблему Украины в конфликте с РФ

Forbes: республиканцы США, дружащие с РФ, являются главной проблемой Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, выстрел, артиллерия, пушка, всу,  stock
ВСУ испытывают проблемы из-за ограничения поставок оружия со стороны США, передает Forbes Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нехватка вооружения — это не самая большая проблема для Украины. Основная заключается в республиканцах из Палаты представителей США, которые выступают за поддержку России. Об этом сообщает Forbes.

«Самая большая проблема — это дружественные России республиканцы в Палате представителей США, которые начали блокировать дальнейшую помощь США Украине, начиная с октября», — передает издание. Нехватка вооружения не позволяет Украине эффективно противостоять РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Штаты не передали ВСУ тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Он добавил, что на данный момент не может поделиться информацией о поставках вооружения в страну, передает «Национальная служба новостей». В 2024 году в США запланированы президентские выборы. Основными кандидатами являются текущий президент страны Джо Байден от демократов и экс-глава США Дональд Трамп от республиканской партии. Последняя активно выступает против поддержки Украины, передает RT.

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Нехватка вооружения — это не самая большая проблема для Украины. Основная заключается в республиканцах из Палаты представителей США, которые выступают за поддержку России. Об этом сообщает Forbes. «Самая большая проблема — это дружественные России республиканцы в Палате представителей США, которые начали блокировать дальнейшую помощь США Украине, начиная с октября», — передает издание. Нехватка вооружения не позволяет Украине эффективно противостоять РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Штаты не передали ВСУ тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Он добавил, что на данный момент не может поделиться информацией о поставках вооружения в страну, передает «Национальная служба новостей». В 2024 году в США запланированы президентские выборы. Основными кандидатами являются текущий президент страны Джо Байден от демократов и экс-глава США Дональд Трамп от республиканской партии. Последняя активно выступает против поддержки Украины, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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