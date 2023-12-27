27 декабря 2023

Трамп посчитал, что Европа мало помогает Киеву

Трамп: Европа должна помогать Украине наравне с США
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
По словам Трампа, Европа должна наравне с союзниками по НАТО поставлять оружие Киеву Фото:
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Бывший президент США Дональд Трамп считает несправедливым то, что страны Европы меньше помогают Украине в конфликте, чем Штаты. По его словам, они должны сравнять счет с союзниками по НАТО.

«Я говорю, что они [союзники по НАТО] должны сравнять счет, и если они не сравняются, Соединенные Штаты не смогут продолжать это [финансировать Киев] делать», — передает телеканал Just the News слова Трампа. Он добавил, что очень несправедливо то, что Европа помогает Киеву меньше, чем Штаты.

Агентство Reuters сообщало, что американская администрация намерена выделить Украине дополнительную военную помощь. Ее сумма составит 20 млн долларов. Также госсекретарь Энтони Блинкен добавил, что Киеву будет выделено 250 млн долларов в качестве пакета военной помощи. Он уточнил, что это будут последние в этом году вложения в страну.

Ранее президент США Джо Байден поменял позицию по помощи Украине. По его словам, поставки вооружения от Штаты не будут вечными. Он также больше не требует стратегического поражения России, передает RT.

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Бывший президент США Дональд Трамп считает несправедливым то, что страны Европы меньше помогают Украине в конфликте, чем Штаты. По его словам, они должны сравнять счет с союзниками по НАТО. «Я говорю, что они [союзники по НАТО] должны сравнять счет, и если они не сравняются, Соединенные Штаты не смогут продолжать это [финансировать Киев] делать», — передает телеканал Just the News слова Трампа. Он добавил, что очень несправедливо то, что Европа помогает Киеву меньше, чем Штаты. Агентство Reuters сообщало, что американская администрация намерена выделить Украине дополнительную военную помощь. Ее сумма составит 20 млн долларов. Также госсекретарь Энтони Блинкен добавил, что Киеву будет выделено 250 млн долларов в качестве пакета военной помощи. Он уточнил, что это будут последние в этом году вложения в страну. Ранее президент США Джо Байден поменял позицию по помощи Украине. По его словам, поставки вооружения от Штаты не будут вечными. Он также больше не требует стратегического поражения России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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