В Тюмени отказались от борща и салата «Цезарь»

01 апреля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

В новом меню тюменского ресторана не будет ни одного варианта салата «Цезарь» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В одном из тюменских ресторанов принципиально отказались от двух классических блюд — салата «Цезарь» и борща. Как рассказал URA.RU шеф-повар заведения, это связано с концепцией места. «Мы разработали новое меню для нашего ресторана на крыше. В него мы не включили салат „Цезарь“ и знаменитый суп — борщ. Можно сказать, это наша принципиальная позиция. Все блюда нового меню очень сложные по вкусу, состоят из необычных сочетаний продуктов, и поэтому мы решили, что тюменским гурманам будет чем у нас насладиться», — рассказал URA.RU шеф-повар ресторана «Мята» Николай Перминов. В меню ресторана будут представлены блюда, приготовленные по авторским рецептам с использованием оригинальных ингредиентов и методов приготовления. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет экзотический рыбный базар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из тюменских ресторанов принципиально отказались от двух классических блюд — салата «Цезарь» и борща. Как рассказал URA.RU шеф-повар заведения, это связано с концепцией места. «Мы разработали новое меню для нашего ресторана на крыше. В него мы не включили салат „Цезарь“ и знаменитый суп — борщ. Можно сказать, это наша принципиальная позиция. Все блюда нового меню очень сложные по вкусу, состоят из необычных сочетаний продуктов, и поэтому мы решили, что тюменским гурманам будет чем у нас насладиться», — рассказал URA.RU шеф-повар ресторана «Мята» Николай Перминов. В меню ресторана будут представлены блюда, приготовленные по авторским рецептам с использованием оригинальных ингредиентов и методов приготовления. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет экзотический рыбный базар.