31 марта 2024

В Тюмени отказались от борща и салата «Цезарь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация салата Цезарь из разных кафе и ресторанов. Екатеринбург, салат цезарь, салаты еда
В новом меню тюменского ресторана не будет ни одного варианта салата «Цезарь» Фото:

В одном из тюменских ресторанов принципиально отказались от двух классических блюд — салата «Цезарь» и борща. Как рассказал URA.RU шеф-повар заведения, это связано с концепцией места.

«Мы разработали новое меню для нашего ресторана на крыше. В него мы не включили салат „Цезарь“ и знаменитый суп — борщ. Можно сказать, это наша принципиальная позиция. Все блюда нового меню очень сложные по вкусу, состоят из необычных сочетаний продуктов, и поэтому мы решили, что тюменским гурманам будет чем у нас насладиться», — рассказал URA.RU шеф-повар ресторана «Мята» Николай Перминов.

В меню ресторана будут представлены блюда, приготовленные по авторским рецептам с использованием оригинальных ингредиентов и методов приготовления. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет экзотический рыбный базар.

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В одном из тюменских ресторанов принципиально отказались от двух классических блюд — салата «Цезарь» и борща. Как рассказал URA.RU шеф-повар заведения, это связано с концепцией места. «Мы разработали новое меню для нашего ресторана на крыше. В него мы не включили салат „Цезарь“ и знаменитый суп — борщ. Можно сказать, это наша принципиальная позиция. Все блюда нового меню очень сложные по вкусу, состоят из необычных сочетаний продуктов, и поэтому мы решили, что тюменским гурманам будет чем у нас насладиться», — рассказал URA.RU шеф-повар ресторана «Мята» Николай Перминов. В меню ресторана будут представлены блюда, приготовленные по авторским рецептам с использованием оригинальных ингредиентов и методов приготовления. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет экзотический рыбный базар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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