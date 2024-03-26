В Тюмень привезут рыбу-попугая со Шри-Ланки

27 марта 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

На рыбном базаре в Тюмени горожане попробуют в том числе и дальневосточного краба Фото: Алена Полозова © URA.RU Тюменцы в течение двух дней попробуют экзотические рыбу и морепродукты со всего света. Как рассказал URA.RU соорганизатор рыбного базара, география привезенной продукции — от Европы до Южной Азии. «В нашем флагманском ресторане пройдет рыбный базар с деликатесами со всего мира. Привезем тунца, марлина, красного луциана, рыбу-попугая, красного снеппера и всяких крабов, гадов и лангустинов. [Примет участие] весь мир — Шри-Ланка, Вьетнам, Аргентина, Новая Зеландия, Китай, Средиземноморье. В течение двух дней тюменцы смогут попробовать все привезенные деликатесы», — рассказал совладелец сети ресторанов 1586 Иван Крылов. Часть продукции будет привезена из России — из Карелии и Дальнего Востока. Рыбный базар с экзотическими товарами пройдет в начале апреля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени и области жители смогут попробовать пряник-гигант на вкус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцы в течение двух дней попробуют экзотические рыбу и морепродукты со всего света. Как рассказал URA.RU соорганизатор рыбного базара, география привезенной продукции — от Европы до Южной Азии. «В нашем флагманском ресторане пройдет рыбный базар с деликатесами со всего мира. Привезем тунца, марлина, красного луциана, рыбу-попугая, красного снеппера и всяких крабов, гадов и лангустинов. [Примет участие] весь мир — Шри-Ланка, Вьетнам, Аргентина, Новая Зеландия, Китай, Средиземноморье. В течение двух дней тюменцы смогут попробовать все привезенные деликатесы», — рассказал совладелец сети ресторанов 1586 Иван Крылов. Часть продукции будет привезена из России — из Карелии и Дальнего Востока. Рыбный базар с экзотическими товарами пройдет в начале апреля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени и области жители смогут попробовать пряник-гигант на вкус.