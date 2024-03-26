26 марта 2024

В Тюмень привезут рыбу-попугая со Шри-Ланки

© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, морепродукты, лобстер, краб, деликатес, еда
На рыбном базаре в Тюмени горожане попробуют в том числе и дальневосточного краба Фото:

Тюменцы в течение двух дней попробуют экзотические рыбу и морепродукты со всего света. Как рассказал URA.RU соорганизатор рыбного базара, география привезенной продукции — от Европы до Южной Азии.

«В нашем флагманском ресторане пройдет рыбный базар с деликатесами со всего мира. Привезем тунца, марлина, красного луциана, рыбу-попугая, красного снеппера и всяких крабов, гадов и лангустинов. [Примет участие] весь мир — Шри-Ланка, Вьетнам, Аргентина, Новая Зеландия, Китай, Средиземноморье. В течение двух дней тюменцы смогут попробовать все привезенные деликатесы», — рассказал совладелец сети ресторанов 1586 Иван Крылов.

Часть продукции будет привезена из России — из Карелии и Дальнего Востока. Рыбный базар с экзотическими товарами пройдет в начале апреля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени и области жители смогут попробовать пряник-гигант на вкус.

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Тюменцы в течение двух дней попробуют экзотические рыбу и морепродукты со всего света. Как рассказал URA.RU соорганизатор рыбного базара, география привезенной продукции — от Европы до Южной Азии. «В нашем флагманском ресторане пройдет рыбный базар с деликатесами со всего мира. Привезем тунца, марлина, красного луциана, рыбу-попугая, красного снеппера и всяких крабов, гадов и лангустинов. [Примет участие] весь мир — Шри-Ланка, Вьетнам, Аргентина, Новая Зеландия, Китай, Средиземноморье. В течение двух дней тюменцы смогут попробовать все привезенные деликатесы», — рассказал совладелец сети ресторанов 1586 Иван Крылов. Часть продукции будет привезена из России — из Карелии и Дальнего Востока. Рыбный базар с экзотическими товарами пройдет в начале апреля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени и области жители смогут попробовать пряник-гигант на вкус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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