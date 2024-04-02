Курганские власти судятся с казначейством за деньги для Кетовской школы

02 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Федеральное казначейство требует вернуть 96 млн рублей за срыв сроков готовности Кетовской школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Федерального казначейства по Курганской области потребовало возвратить из регионального бюджета 96 миллионов рублей, выделенных на Кетовскую школу. Департамент образования и науки региона оспаривает это требование в арбитраже. Информация об этом указана в картотеке суда. «Департамент образования и науки обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным представления Управления Федерального казначейства по Курганской области, которое требует возврат федеральных средств в связи с недостижением в установленные сроки 100% готовности и оснащенности Кетовской школы. По мнению департамента, школа была оснащена и готова к образовательной деятельности в установленные сроки, что подтверждается соответствующими документами», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе департамента образования. Казначейство предъявило требование по возврату средств за нарушение графика выполнения работ. Департамент образования и науки Курганской области настаивает на своей правоте, подкрепляя свою позицию актами ввода в эксплуатацию и лицензирования школы. Решение по данному делу будет принимать Арбитражный суд. Новая школа на 1100 мест в селе Кетово была открыта в январе 2023 года. Здание построил инвестор в 2019 году и оснастил его техникой, но власти отказались выкупить объект, не согласившись с ценой. Договориться сторонам удалось только в 2022 году. Школу выкупили за 711 млн рублей, плюс порядка 200 млн рублей заплатили за оснащение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление Федерального казначейства по Курганской области потребовало возвратить из регионального бюджета 96 миллионов рублей, выделенных на Кетовскую школу. Департамент образования и науки региона оспаривает это требование в арбитраже. Информация об этом указана в картотеке суда. «Департамент образования и науки обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным представления Управления Федерального казначейства по Курганской области, которое требует возврат федеральных средств в связи с недостижением в установленные сроки 100% готовности и оснащенности Кетовской школы. По мнению департамента, школа была оснащена и готова к образовательной деятельности в установленные сроки, что подтверждается соответствующими документами», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе департамента образования. Казначейство предъявило требование по возврату средств за нарушение графика выполнения работ. Департамент образования и науки Курганской области настаивает на своей правоте, подкрепляя свою позицию актами ввода в эксплуатацию и лицензирования школы. Решение по данному делу будет принимать Арбитражный суд. Новая школа на 1100 мест в селе Кетово была открыта в январе 2023 года. Здание построил инвестор в 2019 году и оснастил его техникой, но власти отказались выкупить объект, не согласившись с ценой. Договориться сторонам удалось только в 2022 году. Школу выкупили за 711 млн рублей, плюс порядка 200 млн рублей заплатили за оснащение.