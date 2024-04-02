Курганские власти судятся с казначейством за деньги для Кетовской школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судья, суд, судебный процесс
Федеральное казначейство требует вернуть 96 млн рублей за срыв сроков готовности Кетовской школы Фото:

Управление Федерального казначейства по Курганской области потребовало возвратить из регионального бюджета 96 миллионов рублей, выделенных на Кетовскую школу. Департамент образования и науки региона оспаривает это требование в арбитраже. Информация об этом указана в картотеке суда.

«Департамент образования и науки обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным представления Управления Федерального казначейства по Курганской области, которое требует возврат федеральных средств в связи с недостижением в установленные сроки 100% готовности и оснащенности Кетовской школы. По мнению департамента, школа была оснащена и готова к образовательной деятельности в установленные сроки, что подтверждается соответствующими документами», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе департамента образования.

Казначейство предъявило требование по возврату средств за нарушение графика выполнения работ. Департамент образования и науки Курганской области настаивает на своей правоте, подкрепляя свою позицию актами ввода в эксплуатацию и лицензирования школы. Решение по данному делу будет принимать Арбитражный суд.

Новая школа на 1100 мест в селе Кетово была открыта в январе 2023 года. Здание построил инвестор в 2019 году и оснастил его техникой, но власти отказались выкупить объект, не согласившись с ценой. Договориться сторонам удалось только в 2022 году. Школу выкупили за 711 млн рублей, плюс порядка 200 млн рублей заплатили за оснащение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление Федерального казначейства по Курганской области потребовало возвратить из регионального бюджета 96 миллионов рублей, выделенных на Кетовскую школу. Департамент образования и науки региона оспаривает это требование в арбитраже. Информация об этом указана в картотеке суда. «Департамент образования и науки обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным представления Управления Федерального казначейства по Курганской области, которое требует возврат федеральных средств в связи с недостижением в установленные сроки 100% готовности и оснащенности Кетовской школы. По мнению департамента, школа была оснащена и готова к образовательной деятельности в установленные сроки, что подтверждается соответствующими документами», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе департамента образования. Казначейство предъявило требование по возврату средств за нарушение графика выполнения работ. Департамент образования и науки Курганской области настаивает на своей правоте, подкрепляя свою позицию актами ввода в эксплуатацию и лицензирования школы. Решение по данному делу будет принимать Арбитражный суд. Новая школа на 1100 мест в селе Кетово была открыта в январе 2023 года. Здание построил инвестор в 2019 году и оснастил его техникой, но власти отказались выкупить объект, не согласившись с ценой. Договориться сторонам удалось только в 2022 году. Школу выкупили за 711 млн рублей, плюс порядка 200 млн рублей заплатили за оснащение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...