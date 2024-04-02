02 апреля 2024

Тюменцы помогут Китаю изучить картошку

В Тюмени совместно с КНР проведут сортоиспытания картофеля китайской селекции
© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург, продукты, картофель, урожай, картошка, еда
Ученые сделают вывод о возможности использовать китайский сорт картофеля в производстве Фото:

Ученые Тюменской области помогут китайскому институту провести сортовые испытания картофеля из КНР. Об этом в telegram-канале сообщает департамент агропромышленного комплекса региона.

«Тюменские ученые проведут сортоиспытания картофеля китайской селекции. Эти и другие исследования станут возможными благодаря соглашению о научном сотрудничестве ГАУ Северного Зауралья с агрономическим колледжем (факультетом) Северо-Западного сельскохозяйственного и лесного университета провинции Шэньси», — говорится в сообщении.

Известно, что стороны договорились о проведении экологического сортоиспытания картофеля китайской селекции на опытном поле ГАУ Северного Зауралья, а также экологического испытания яровой мягкой пшеницы. Итогом исследования станет вывод о возможности использования изучаемых сортов в производстве.

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Ученые Тюменской области помогут китайскому институту провести сортовые испытания картофеля из КНР. Об этом в telegram-канале сообщает департамент агропромышленного комплекса региона. «Тюменские ученые проведут сортоиспытания картофеля китайской селекции. Эти и другие исследования станут возможными благодаря соглашению о научном сотрудничестве ГАУ Северного Зауралья с агрономическим колледжем (факультетом) Северо-Западного сельскохозяйственного и лесного университета провинции Шэньси», — говорится в сообщении. Известно, что стороны договорились о проведении экологического сортоиспытания картофеля китайской селекции на опытном поле ГАУ Северного Зауралья, а также экологического испытания яровой мягкой пшеницы. Итогом исследования станет вывод о возможности использования изучаемых сортов в производстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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