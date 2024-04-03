В зоне СВО погиб житель Ишимского района. Фото

Житель Ишимского района Тюменской области погиб при выполнении задач в зоне СВО
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При выполнении задач в зоне СВО погиб житель Ишимского района Тюменской области Леонид Дементьев. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщает в telegram-канале районная администрация.

«З апреля в Ишимском районе проводили в последний путь нашего героя Дементьева Леонида Афанасьевича. Указом президента РФ Дементьев награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Дементьев служил командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Он погиб в ходе СВО 23 января.

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При выполнении задач в зоне СВО погиб житель Ишимского района Тюменской области Леонид Дементьев. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщает в telegram-канале районная администрация. «З апреля в Ишимском районе проводили в последний путь нашего героя Дементьева Леонида Афанасьевича. Указом президента РФ Дементьев награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Дементьев служил командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Он погиб в ходе СВО 23 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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