В зоне СВО погиб житель Ишимского района. Фото

Житель Ишимского района Тюменской области погиб при выполнении задач в зоне СВО

03 апреля 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Прощание с мужчиной прошло на родине героя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При выполнении задач в зоне СВО погиб житель Ишимского района Тюменской области Леонид Дементьев. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщает в telegram-канале районная администрация. «З апреля в Ишимском районе проводили в последний путь нашего героя Дементьева Леонида Афанасьевича. Указом президента РФ Дементьев награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Дементьев служил командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Он погиб в ходе СВО 23 января. telegram-канал администрации Ишимского района Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При выполнении задач в зоне СВО погиб житель Ишимского района Тюменской области Леонид Дементьев. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщает в telegram-канале районная администрация. «З апреля в Ишимском районе проводили в последний путь нашего героя Дементьева Леонида Афанасьевича. Указом президента РФ Дементьев награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Дементьев служил командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Он погиб в ходе СВО 23 января.