Прощание с мужчиной прошло на родине героя
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При выполнении задач в зоне СВО погиб житель Ишимского района Тюменской области Леонид Дементьев. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщает в telegram-канале районная администрация.
«З апреля в Ишимском районе проводили в последний путь нашего героя Дементьева Леонида Афанасьевича. Указом президента РФ Дементьев награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.
Дементьев служил командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Он погиб в ходе СВО 23 января.
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