В МИД РФ предрекли выход украинского конфликта за географические рамки

Замглавы МИД РФ Грушко: украинский кризис может выйти за географические рамки
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Украинский конфликт может выйти за географические рамки, считает Александр Грушко Фото:

Конфликт на Украине может выйти за его географические рамки из-за авантюрных действий одной из стран НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«В результате авантюрных действий даже одной страны НАТО, украинский кризис может выйти за свои географические рамки», — сказал Александр Грушко в интервью РИА Новости. По его словам, слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину говорят о готовности к эскалации. Подобные заявления недопустимы, подчеркнул представитель российского министерства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою позицию относительно возможной отправки западных войск на Украину. В интервью телеканалу France 2 он сказал, что это возможно, передает MK.RU. Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что НАТО необходимо думать о будущем военного блока и увеличить расходы на оборону, поскольку мир вошел в предвоенный период.

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Конфликт на Украине может выйти за его географические рамки из-за авантюрных действий одной из стран НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «В результате авантюрных действий даже одной страны НАТО, украинский кризис может выйти за свои географические рамки», — сказал Александр Грушко в интервью РИА Новости. По его словам, слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину говорят о готовности к эскалации. Подобные заявления недопустимы, подчеркнул представитель российского министерства. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою позицию относительно возможной отправки западных войск на Украину. В интервью телеканалу France 2 он сказал, что это возможно, передает MK.RU. Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что НАТО необходимо думать о будущем военного блока и увеличить расходы на оборону, поскольку мир вошел в предвоенный период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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