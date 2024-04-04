В МИД РФ предрекли выход украинского конфликта за географические рамки

Замглавы МИД РФ Грушко: украинский кризис может выйти за географические рамки

04 апреля 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

Украинский конфликт может выйти за географические рамки, считает Александр Грушко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Конфликт на Украине может выйти за его географические рамки из-за авантюрных действий одной из стран НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «В результате авантюрных действий даже одной страны НАТО, украинский кризис может выйти за свои географические рамки», — сказал Александр Грушко в интервью РИА Новости. По его словам, слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину говорят о готовности к эскалации. Подобные заявления недопустимы, подчеркнул представитель российского министерства. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою позицию относительно возможной отправки западных войск на Украину. В интервью телеканалу France 2 он сказал, что это возможно, передает MK.RU . Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что НАТО необходимо думать о будущем военного блока и увеличить расходы на оборону, поскольку мир вошел в предвоенный период. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфликт на Украине может выйти за его географические рамки из-за авантюрных действий одной из стран НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «В результате авантюрных действий даже одной страны НАТО, украинский кризис может выйти за свои географические рамки», — сказал Александр Грушко в интервью РИА Новости. По его словам, слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину говорят о готовности к эскалации. Подобные заявления недопустимы, подчеркнул представитель российского министерства. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою позицию относительно возможной отправки западных войск на Украину. В интервью телеканалу France 2 он сказал, что это возможно, передает MK.RU. Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что НАТО необходимо думать о будущем военного блока и увеличить расходы на оборону, поскольку мир вошел в предвоенный период.