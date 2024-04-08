В СК опровергли задержание расстрелявшего полицейских в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Сотрудница Следственного комитета опровергала информацию о задержании подозреваемого в убийстве полицейского Фото:

В Следственном комитете опровергли задержание злоумышленника, расстрелявшего полицейских в Подмосковье. Опровержение по данной ситуации выпустила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий.

Утром 8 апреля telegram-канал Baza выпустил заявление, что в Тверской области был задержан вероятный подозреваемый в покушении на сотрудников полиции. В ГУ МВД по региону было направлено обращение, передает РБК. Ответ на данный момент не поступил.

В подмосковном Щелково 7 апреля полицейские ловили закладчика, который неожиданно открыл по ним огонь из пистолета. Один из сотрудников правоохранительных органов был убит, второй ранен. Подозреваемый и его сообщник скрылись с места преступления. Позже стала известна личность убитого полицейского. Им оказался 40-летний старший прапорщик Сергей Ефименко. У него остались две дочери. В МВД России отметили, что семье погибшего будет оказана помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Следственном комитете опровергли задержание злоумышленника, расстрелявшего полицейских в Подмосковье. Опровержение по данной ситуации выпустила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий. Утром 8 апреля telegram-канал Baza выпустил заявление, что в Тверской области был задержан вероятный подозреваемый в покушении на сотрудников полиции. В ГУ МВД по региону было направлено обращение, передает РБК. Ответ на данный момент не поступил. В подмосковном Щелково 7 апреля полицейские ловили закладчика, который неожиданно открыл по ним огонь из пистолета. Один из сотрудников правоохранительных органов был убит, второй ранен. Подозреваемый и его сообщник скрылись с места преступления. Позже стала известна личность убитого полицейского. Им оказался 40-летний старший прапорщик Сергей Ефименко. У него остались две дочери. В МВД России отметили, что семье погибшего будет оказана помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...