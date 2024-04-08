В СК опровергли задержание расстрелявшего полицейских в Подмосковье

В Следственном комитете опровергли задержание злоумышленника, расстрелявшего полицейских в Подмосковье. Опровержение по данной ситуации выпустила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий.
Утром 8 апреля telegram-канал Baza выпустил заявление, что в Тверской области был задержан вероятный подозреваемый в покушении на сотрудников полиции. В ГУ МВД по региону было направлено обращение, передает РБК. Ответ на данный момент не поступил.
В подмосковном Щелково 7 апреля полицейские ловили закладчика, который неожиданно открыл по ним огонь из пистолета. Один из сотрудников правоохранительных органов был убит, второй ранен. Подозреваемый и его сообщник скрылись с места преступления. Позже стала известна личность убитого полицейского. Им оказался 40-летний старший прапорщик Сергей Ефименко. У него остались две дочери. В МВД России отметили, что семье погибшего будет оказана помощь.
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