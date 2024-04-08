Управделами мэрии Кургана увольняется спустя три месяца работы. Инсайд

08 апреля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Елена Суржук пришла на пост управделами мэрии Кургана 30 января 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Управляющая делами администрации Кургана Елена Суржук, которая 30 января 2024 года пришла работать в мэрию из местного МФЦ, собирается уволиться с поста в ближайшие дни. Информацию об этом URA.RU сообщают источники, связанные с городскими властями. «Елена Суржук, которая в январе стала управляющей делами мэрии покидает свой пост на днях. Говорят, что она устала от работы в администрации», — сообщают инсайдеры. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации новости ответ на него ожидается. До прихода в мэрию Суржук работала в одном из местных МФЦ и была назначена на должность после отставки экс-мэра Елены Ситниковой и назначения Анастасии Аргышевой врио главы города. Тогда источники URA.RU отмечали, что Суржук активно старалась вникнуть в новые обязанности, хотя и испытывала определенные сложности с освоением новой работы. Также ранее пресс-служба мэрии сообщала о проведении испытательного срока в отношении чиновницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управляющая делами администрации Кургана Елена Суржук, которая 30 января 2024 года пришла работать в мэрию из местного МФЦ, собирается уволиться с поста в ближайшие дни. Информацию об этом URA.RU сообщают источники, связанные с городскими властями. «Елена Суржук, которая в январе стала управляющей делами мэрии покидает свой пост на днях. Говорят, что она устала от работы в администрации», — сообщают инсайдеры. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации новости ответ на него ожидается. До прихода в мэрию Суржук работала в одном из местных МФЦ и была назначена на должность после отставки экс-мэра Елены Ситниковой и назначения Анастасии Аргышевой врио главы города. Тогда источники URA.RU отмечали, что Суржук активно старалась вникнуть в новые обязанности, хотя и испытывала определенные сложности с освоением новой работы. Также ранее пресс-служба мэрии сообщала о проведении испытательного срока в отношении чиновницы.