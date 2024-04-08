Управделами мэрии Кургана увольняется спустя три месяца работы. Инсайд

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Заседание городской думы. Курган, суржук елена
Елена Суржук пришла на пост управделами мэрии Кургана 30 января 2024 года Фото:
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Смена руководства в мэрии Кургана

Управляющая делами администрации Кургана Елена Суржук, которая 30 января 2024 года пришла работать в мэрию из местного МФЦ, собирается уволиться с поста в ближайшие дни. Информацию об этом URA.RU сообщают источники, связанные с городскими властями.

«Елена Суржук, которая в январе стала управляющей делами мэрии покидает свой пост на днях. Говорят, что она устала от работы в администрации», — сообщают инсайдеры.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации новости ответ на него ожидается.

До прихода в мэрию Суржук работала в одном из местных МФЦ и была назначена на должность после отставки экс-мэра Елены Ситниковой и назначения Анастасии Аргышевой врио главы города. Тогда источники URA.RU отмечали, что Суржук активно старалась вникнуть в новые обязанности, хотя и испытывала определенные сложности с освоением новой работы. Также ранее пресс-служба мэрии сообщала о проведении испытательного срока в отношении чиновницы.

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Управляющая делами администрации Кургана Елена Суржук, которая 30 января 2024 года пришла работать в мэрию из местного МФЦ, собирается уволиться с поста в ближайшие дни. Информацию об этом URA.RU сообщают источники, связанные с городскими властями. «Елена Суржук, которая в январе стала управляющей делами мэрии покидает свой пост на днях. Говорят, что она устала от работы в администрации», — сообщают инсайдеры. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации новости ответ на него ожидается. До прихода в мэрию Суржук работала в одном из местных МФЦ и была назначена на должность после отставки экс-мэра Елены Ситниковой и назначения Анастасии Аргышевой врио главы города. Тогда источники URA.RU отмечали, что Суржук активно старалась вникнуть в новые обязанности, хотя и испытывала определенные сложности с освоением новой работы. Также ранее пресс-служба мэрии сообщала о проведении испытательного срока в отношении чиновницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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