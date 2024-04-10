В Тюмени вынесли первый приговор за финансирование ФБК*

В Тюмени вынесли приговор спонсору экстремистской организации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский суд Тюмени вынес приговор за финансирование Фонда борьбы с коррупцией (НКО-иноагент, признанная экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена) уроженцу Омска Антону Коврику. Это первый подобный приговор в Тюмени. Наказание за донат — штраф в 300 тысяч, сообщают источники URA.RU.

«Коврика задержали в Омске. Он находился в СИЗО с сентября 2023 года. Преступление совершил в Тюмени, потому и был осужден здесь», — сообщают анонимные собеседники агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, как за финансирование ФБК* под арест отправили тюменского предпринимателя Виталия Самойлика. Бизнесмен является директором ООО «Отельер».

*внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена.