В Тюмени вынесли первый приговор за финансирование ФБК*

Ленинский суд Тюмени вынес приговор за финансирование Фонда борьбы с коррупцией (НКО-иноагент, признанная экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена) уроженцу Омска Антону Коврику. Это первый подобный приговор в Тюмени. Наказание за донат — штраф в 300 тысяч, сообщают источники URA.RU.
«Коврика задержали в Омске. Он находился в СИЗО с сентября 2023 года. Преступление совершил в Тюмени, потому и был осужден здесь», — сообщают анонимные собеседники агентства.
Ранее URA.RU сообщало о том, как за финансирование ФБК* под арест отправили тюменского предпринимателя Виталия Самойлика. Бизнесмен является директором ООО «Отельер».
*внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена.
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Ленинский суд Тюмени вынес приговор за финансирование Фонда борьбы с коррупцией (НКО-иноагент, признанная экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена) уроженцу Омска Антону Коврику. Это первый подобный приговор в Тюмени. Наказание за донат — штраф в 300 тысяч, сообщают источники URA.RU. «Коврика задержали в Омске. Он находился в СИЗО с сентября 2023 года. Преступление совершил в Тюмени, потому и был осужден здесь», — сообщают анонимные собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, как за финансирование ФБК* под арест отправили тюменского предпринимателя Виталия Самойлика. Бизнесмен является директором ООО «Отельер». *внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена.