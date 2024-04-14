Израильские самолеты ударили по востоку Ливана

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Обзорная по городу. Пермь , военная авиация, истребитель, су
На место атаки израильских самолетов направлены медицинские машины Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израильские военные самолеты атаковали населенный пункт вблизи Баальбека, на востоке Ливана. Об этом сообщил источник.

«Израильские самолеты совершили налет на населенный пункт Наби-Шит к западу от города Баальбек в восточном Ливане», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что к месту атаки были направлены медицинские бригады.

Ранее из Ливана в сторону Израиля был осуществлен запуск ракет. В израильских городах была объявлена воздушная тревога.

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Израильские военные самолеты атаковали населенный пункт вблизи Баальбека, на востоке Ливана. Об этом сообщил источник. «Израильские самолеты совершили налет на населенный пункт Наби-Шит к западу от города Баальбек в восточном Ливане», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что к месту атаки были направлены медицинские бригады. Ранее из Ливана в сторону Израиля был осуществлен запуск ракет. В израильских городах была объявлена воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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