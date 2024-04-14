Израильские самолеты ударили по востоку Ливана

На место атаки израильских самолетов направлены медицинские машины
новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
Израильские военные самолеты атаковали населенный пункт вблизи Баальбека, на востоке Ливана. Об этом сообщил источник.
«Израильские самолеты совершили налет на населенный пункт Наби-Шит к западу от города Баальбек в восточном Ливане», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что к месту атаки были направлены медицинские бригады.
Ранее из Ливана в сторону Израиля был осуществлен запуск ракет. В израильских городах была объявлена воздушная тревога.
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