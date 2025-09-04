Власти возьмут на контроль цены на платное обучение в вузах

Рост стоимости обучения в российских вузах за последние пять лет опережал инфляцию, поэтому предлагается ввести жесткий контроль за ценообразованием в сфере высшего образования. О мерах поддержки и факторах сдерживания цен рассказала директор исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», юрист Венера Шайдуллина.
«С удорожанием образования государство увеличивает квоты на бесплатные места. За пять лет число квот выросло с 516 до 592 тыс., что помогло сдержать рост среднего чека для семей: он увеличился лишь на 12% (с 180 до 202 тыс. рублей), то есть ниже уровня инфляции», — пояснила «Известиям» Шайдуллина.
По результатам исследования центра, с 2019 по 2024 год средняя стоимость очного бакалавриата выросла примерно на 38% — с 137,8 тыс. рублей до 190 тыс. рублей, тогда как совокупная инфляция за этот период составила около 3%. Сегодня основным инструментом регулирования является статья 54 закона «Об образовании», ограничивающая индексацию оплаты для уже обучающихся студентов уровнем инфляции. Однако для новых поступающих вуз может устанавливать любую цену.
Специалисты подчеркивают, что наиболее быстрый рост цен фиксируется в крупнейших федеральных вузах. Например, в УрФУ (Екатеринбург) массовые программы подорожали на 39% (с 145 тыс. рублей в 2020 году до 202 тыс. в 2024-м). В ДВФУ (Владивосток) рост составил 44% (с 160 до 230 тыс. рублей), а в КФУ (Казань) — 53%. При этом Южный федеральный университет показал умеренную динамику — плюс 18%, что, по мнению аналитиков, связано с региональной спецификой и уровнем доходов населения.
Авторы инициативы депутат Мосгордумы Мария Воропаева предлагает комплекс мер: установить верхний коэффициент к нормативу затрат для вузов, создать публичный реестр цен по регионам и программам, ограничить рост платы для нового набора уровнем инфляции плюс два процентных пункта, расширить программу образовательных кредитов и внедрить региональные гранты.
По ее мнению, это поможет сохранить баланс между финансовой устойчивостью вузов и доступностью образования для разных слоев населения, удержит цены в разумных пределах и снизит территориальный разрыв в возможностях получения высшего образования без необходимости прямого вмешательства государства в ценообразование.
Ранее в Госдуме уже предлагали установить верхний предел стоимости обучения в вузах и ограничить рост платы по ключевым специальностям. С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, который даст правительству полномочия регулировать правила и стоимость платного обучения, а также лимитировать число студентов и направлений подготовки. Сейчас идет разработка нормативной базы для реализации этих изменений.
