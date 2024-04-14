Al Jazeera: из Ливана запустили новую партию ракет на Израиль

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
В городе Кацрин и близлежащих населенных пунктах началась воздушная тревога Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Из Ливана в сторону Израиля был осуществлен запуск ракет. Об этом сообщили на катарском телеканале Al Jazeera.

«Новая партия ракет была запущена с территории Ливана в направлении Израиля», — сообщил Al Jazeera. Слова передает ТАСС. В Кацрине и прилегающих населенных пунктах после ракетного обстрела прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Ранее представитель Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю. По информации источника, американские военные силы пытаются сбивать ракеты и беспилотники, которые выпустил Иран.

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Из Ливана в сторону Израиля был осуществлен запуск ракет. Об этом сообщили на катарском телеканале Al Jazeera. «Новая партия ракет была запущена с территории Ливана в направлении Израиля», — сообщил Al Jazeera. Слова передает ТАСС. В Кацрине и прилегающих населенных пунктах после ракетного обстрела прозвучали сигналы воздушной тревоги. Ранее представитель Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю. По информации источника, американские военные силы пытаются сбивать ракеты и беспилотники, которые выпустил Иран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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