Al Jazeera: из Ливана запустили новую партию ракет на Израиль

Из Ливана в сторону Израиля был осуществлен запуск ракет. Об этом сообщили на катарском телеканале Al Jazeera.
«Новая партия ракет была запущена с территории Ливана в направлении Израиля», — сообщил Al Jazeera. Слова передает ТАСС. В Кацрине и прилегающих населенных пунктах после ракетного обстрела прозвучали сигналы воздушной тревоги.
Ранее представитель Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю. По информации источника, американские военные силы пытаются сбивать ракеты и беспилотники, которые выпустил Иран.
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Из Ливана в сторону Израиля был осуществлен запуск ракет. Об этом сообщили на катарском телеканале Al Jazeera. «Новая партия ракет была запущена с территории Ливана в направлении Израиля», — сообщил Al Jazeera. Слова передает ТАСС. В Кацрине и прилегающих населенных пунктах после ракетного обстрела прозвучали сигналы воздушной тревоги. Ранее представитель Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю. По информации источника, американские военные силы пытаются сбивать ракеты и беспилотники, которые выпустил Иран.