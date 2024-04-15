У тюменцев вырастут затраты на пасхальные куличи

На приготовления кулича тюменцам придется потратить более 200 рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителям Тюмени приготовление пасхального кулича в 2024 году будет стоить на 13,5% дороже, чем в 2023 году. Согласно анализу экспертов, цены на ингредиенты выросли, соответственно, увеличилась средняя стоимость изделия — со 188 до 213,5 рубля.

«В 2024 году приготовление пасхального кулича тюменцам обойдется на 13,5% дороже, чем в 2023 году. Его средняя стоимость сейчас составляет 213,5 рубля, тогда как годом ранее она была 188 рублей», — сообщил РБК Тюмень доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Эксперт объяснил подорожание куличей ростом потребительских цен на все ингредиенты для пасхального кушанья. Классический рецепт кулича включает муку, молоко, куриные яйца, сахар-песок, сливочное масло и сухофрукты. Морковкин отметил, что ни один продукт из вышеперечисленных не подешевел.

В 2024 году Пасха празднуется 5 мая. Накануне Пасхи, в Великую субботу, верующие собираются в храмах для участия во всенощном бдении. В этот день также происходит освящение пасхальной пищи, которая включает в себя символы праздника: крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. Эти продукты несут в себе особый смысл и традиционно украшают пасхальный стол.