Тюменцев просят помочь пострадавшим от паводка сельчанам

Жителей Тюмени просят помочь пострадавшим от паводков сельчан. Информацию о сборе гуманитарной помощи разместила в своих соцсетях организация «Народный фронт».
«Открываем пункт сбора помощи для пострадавших от паводка земляков. В нашем штабе мы принимаем гуманитарную помощь для жителей, которые были эвакуированы с территорий, попавших в зону подтопления», — указано в сообщении.
В список вещей первой необходимости для пострадавших от паводков включили продукты, питания и предметы для обеспечения жизнедеятельности. В него входит:
- бутилированная вода;
- продукты с длительным сроком хранения;
- средства личной гигиены (для детей и взрослых);
- постельные принадлежности;
- одеяла-пледы;
- одноразовая посуда;
- генераторы 2-3 кВТ;
- тепловые пушки (дизельные);
- мотопомпы.
Помощь принимают по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 69а. С понедельника по пятницу с 09: 00 до 18: 00. За подробной информацией можно обратиться по телефону: 8 (3452) 79-28-98.
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