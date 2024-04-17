Тюменцев просят помочь пострадавшим от паводка сельчанам

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Большие Ярки, паводок. Большие Ярки
Для людей, покидающих свои дома, организован пункт сбора гуманитарной помощи Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жителей Тюмени просят помочь пострадавшим от паводков сельчан. Информацию о сборе гуманитарной помощи разместила в своих соцсетях организация «Народный фронт».

«Открываем пункт сбора помощи для пострадавших от паводка земляков. В нашем штабе мы принимаем гуманитарную помощь для жителей, которые были эвакуированы с территорий, попавших в зону подтопления», — указано в сообщении.

В список вещей первой необходимости для пострадавших от паводков включили продукты, питания и предметы для обеспечения жизнедеятельности. В него входит:

  • бутилированная вода;
  • продукты с длительным сроком хранения;
  • средства личной гигиены (для детей и взрослых);
  • постельные принадлежности;
  • одеяла-пледы;
  • одноразовая посуда;
  • генераторы 2-3 кВТ;
  • тепловые пушки (дизельные);
  • мотопомпы.

Помощь принимают по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 69а. С понедельника по пятницу с 09: 00 до 18: 00. За подробной информацией можно обратиться по телефону: 8 (3452) 79-28-98.

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Жителей Тюмени просят помочь пострадавшим от паводков сельчан. Информацию о сборе гуманитарной помощи разместила в своих соцсетях организация «Народный фронт». «Открываем пункт сбора помощи для пострадавших от паводка земляков. В нашем штабе мы принимаем гуманитарную помощь для жителей, которые были эвакуированы с территорий, попавших в зону подтопления», — указано в сообщении. В список вещей первой необходимости для пострадавших от паводков включили продукты, питания и предметы для обеспечения жизнедеятельности. В него входит: Помощь принимают по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 69а. С понедельника по пятницу с 09: 00 до 18: 00. За подробной информацией можно обратиться по телефону: 8 (3452) 79-28-98.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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