Тюменцев просят помочь пострадавшим от паводка сельчанам

Для людей, покидающих свои дома, организован пункт сбора гуманитарной помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жителей Тюмени просят помочь пострадавшим от паводков сельчан. Информацию о сборе гуманитарной помощи разместила в своих соцсетях организация «Народный фронт».

«Открываем пункт сбора помощи для пострадавших от паводка земляков. В нашем штабе мы принимаем гуманитарную помощь для жителей, которые были эвакуированы с территорий, попавших в зону подтопления», — указано в сообщении.

В список вещей первой необходимости для пострадавших от паводков включили продукты, питания и предметы для обеспечения жизнедеятельности. В него входит:

бутилированная вода;

продукты с длительным сроком хранения;

средства личной гигиены (для детей и взрослых);

постельные принадлежности;

одеяла-пледы;

одноразовая посуда;

генераторы 2-3 кВТ;

тепловые пушки (дизельные);

мотопомпы.

Помощь принимают по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 69а. С понедельника по пятницу с 09: 00 до 18: 00. За подробной информацией можно обратиться по телефону: 8 (3452) 79-28-98.