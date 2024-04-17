В Пермском крае десяткам тысяч жителей грозит отключение газа из-за долгов

В Пермском крае должников предупредили об отключении газа

17 апреля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Ограничение подачи газа может затронуть свыше 41 тысячи абонентов Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Пермского края, задолжавшим за потребление газа, грозит ограничение поставки ресурса. Об этом предупредили в компании «Газпром межрегионгаз Пермь». На сайте компании сказано, что количество абонентов-должников перевалило за 40 тысяч. «По окончании отопительного сезона отключение может затронуть более 41 тысячи потребителей газа. Чтобы избежать ограничения газоснабжения, необходимо оплатить задолженность», — предупреждает ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». В ближайшее время абонентсткая служба компании направит уведомления о возможном прекращении поставки газа должникам. Если вопрос с задолженностью решен не будет, поставщик прекратит газоснабжение. Восстановление подачи ресурса возможно только после полной оплаты задолженности, а также работ по отключению. Самовольное подключение к газу недопустимо и создает угрозу безопасности, отмечают в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Пермского края, задолжавшим за потребление газа, грозит ограничение поставки ресурса. Об этом предупредили в компании «Газпром межрегионгаз Пермь». На сайте компании сказано, что количество абонентов-должников перевалило за 40 тысяч. «По окончании отопительного сезона отключение может затронуть более 41 тысячи потребителей газа. Чтобы избежать ограничения газоснабжения, необходимо оплатить задолженность», — предупреждает ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». В ближайшее время абонентсткая служба компании направит уведомления о возможном прекращении поставки газа должникам. Если вопрос с задолженностью решен не будет, поставщик прекратит газоснабжение. Восстановление подачи ресурса возможно только после полной оплаты задолженности, а также работ по отключению. Самовольное подключение к газу недопустимо и создает угрозу безопасности, отмечают в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».