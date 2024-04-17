В Пермском крае десяткам тысяч жителей грозит отключение газа из-за долгов

Жителям Пермского края, задолжавшим за потребление газа, грозит ограничение поставки ресурса. Об этом предупредили в компании «Газпром межрегионгаз Пермь». На сайте компании сказано, что количество абонентов-должников перевалило за 40 тысяч.
«По окончании отопительного сезона отключение может затронуть более 41 тысячи потребителей газа. Чтобы избежать ограничения газоснабжения, необходимо оплатить задолженность», — предупреждает ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». В ближайшее время абонентсткая служба компании направит уведомления о возможном прекращении поставки газа должникам. Если вопрос с задолженностью решен не будет, поставщик прекратит газоснабжение.
Восстановление подачи ресурса возможно только после полной оплаты задолженности, а также работ по отключению. Самовольное подключение к газу недопустимо и создает угрозу безопасности, отмечают в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».
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Жителям Пермского края, задолжавшим за потребление газа, грозит ограничение поставки ресурса. Об этом предупредили в компании «Газпром межрегионгаз Пермь». На сайте компании сказано, что количество абонентов-должников перевалило за 40 тысяч. «По окончании отопительного сезона отключение может затронуть более 41 тысячи потребителей газа. Чтобы избежать ограничения газоснабжения, необходимо оплатить задолженность», — предупреждает ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». В ближайшее время абонентсткая служба компании направит уведомления о возможном прекращении поставки газа должникам. Если вопрос с задолженностью решен не будет, поставщик прекратит газоснабжение. Восстановление подачи ресурса возможно только после полной оплаты задолженности, а также работ по отключению. Самовольное подключение к газу недопустимо и создает угрозу безопасности, отмечают в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».