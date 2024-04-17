В Пермском крае десяткам тысяч жителей грозит отключение газа из-за долгов

В Пермском крае должников предупредили об отключении газа
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Клипарт. Магнитогорск, газ, газовая конфорка, тепло, спички, огонь, чайник
Ограничение подачи газа может затронуть свыше 41 тысячи абонентов Фото:

Жителям Пермского края, задолжавшим за потребление газа, грозит ограничение поставки ресурса. Об этом предупредили в компании «Газпром межрегионгаз Пермь». На сайте компании сказано, что количество абонентов-должников перевалило за 40 тысяч.

«По окончании отопительного сезона отключение может затронуть более 41 тысячи потребителей газа. Чтобы избежать ограничения газоснабжения, необходимо оплатить задолженность», — предупреждает ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». В ближайшее время абонентсткая служба компании направит уведомления о возможном прекращении поставки газа должникам. Если вопрос с задолженностью решен не будет, поставщик прекратит газоснабжение.

Восстановление подачи ресурса возможно только после полной оплаты задолженности, а также работ по отключению. Самовольное подключение к газу недопустимо и создает угрозу безопасности, отмечают в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

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Жителям Пермского края, задолжавшим за потребление газа, грозит ограничение поставки ресурса. Об этом предупредили в компании «Газпром межрегионгаз Пермь». На сайте компании сказано, что количество абонентов-должников перевалило за 40 тысяч. «По окончании отопительного сезона отключение может затронуть более 41 тысячи потребителей газа. Чтобы избежать ограничения газоснабжения, необходимо оплатить задолженность», — предупреждает ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». В ближайшее время абонентсткая служба компании направит уведомления о возможном прекращении поставки газа должникам. Если вопрос с задолженностью решен не будет, поставщик прекратит газоснабжение. Восстановление подачи ресурса возможно только после полной оплаты задолженности, а также работ по отключению. Самовольное подключение к газу недопустимо и создает угрозу безопасности, отмечают в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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