В пермской деревне во время пожара погиб мужчина

Огнеборцы обнаружили погибшего при пожаре мужчину
В деревне Кондратово (Пермский район) произошел пожар в жилом доме. Во время происшествия погиб мужчина, сообщили в пресс-службе минтербеза Пермского края.
«17 апреля в 02:10 поступило сообщение о том, что на улице Шоссейная в деревне Кондратово горит кирпичный дом. К моменту прибытия подразделений пожарной охраны он был полностью охвачен огнем. Пожар ликвидировали в 03:10. В результате пожара погиб мужчина», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что площадь пожара составила приблизительно 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС Пермского края устанавливают причину происшествия.
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