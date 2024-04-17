17 апреля 2024

В пермской деревне во время пожара погиб мужчина

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница, скорая помощь
Огнеборцы обнаружили погибшего при пожаре мужчину Фото:

В деревне Кондратово (Пермский район) произошел пожар в жилом доме. Во время происшествия погиб мужчина, сообщили в пресс-службе минтербеза Пермского края.

«17 апреля в 02:10 поступило сообщение о том, что на улице Шоссейная в деревне Кондратово горит кирпичный дом. К моменту прибытия подразделений пожарной охраны он был полностью охвачен огнем. Пожар ликвидировали в 03:10. В результате пожара погиб мужчина», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что площадь пожара составила приблизительно 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС Пермского края устанавливают причину происшествия.

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В деревне Кондратово (Пермский район) произошел пожар в жилом доме. Во время происшествия погиб мужчина, сообщили в пресс-службе минтербеза Пермского края. «17 апреля в 02:10 поступило сообщение о том, что на улице Шоссейная в деревне Кондратово горит кирпичный дом. К моменту прибытия подразделений пожарной охраны он был полностью охвачен огнем. Пожар ликвидировали в 03:10. В результате пожара погиб мужчина», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что площадь пожара составила приблизительно 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС Пермского края устанавливают причину происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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