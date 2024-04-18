В Харьковской области взорвался трубопровод. Видео

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Взрыв. stock, дым, вспышка, пламя, взрыв,  stock
Столб пламени поднялся на высоту 70 метров, пишет «Страна.ua» Фото:

В Харьковской области произошел взрыв трубопровода. Инцидент вызвал столб пламени высотой в 70 метров.

«В Харьковской области взорвался трубопровод», — сообщает украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что на расстоянии 40 метров от места взрыва асфальт начал плавиться, а высота пламени достигает около 70 метров.

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В Харьковской области произошел взрыв трубопровода. Инцидент вызвал столб пламени высотой в 70 метров. «В Харьковской области взорвался трубопровод», — сообщает украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что на расстоянии 40 метров от места взрыва асфальт начал плавиться, а высота пламени достигает около 70 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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