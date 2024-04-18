Столб пламени поднялся на высоту 70 метров, пишет «Страна.ua»
В Харьковской области произошел взрыв трубопровода. Инцидент вызвал столб пламени высотой в 70 метров.
«В Харьковской области взорвался трубопровод», — сообщает украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что на расстоянии 40 метров от места взрыва асфальт начал плавиться, а высота пламени достигает около 70 метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.