В Харьковской области взорвался трубопровод. Видео

18 апреля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Столб пламени поднялся на высоту 70 метров, пишет «Страна.ua» Фото: 121st Public Affairs Detachment / Sgt. Angela Parady В Харьковской области произошел взрыв трубопровода. Инцидент вызвал столб пламени высотой в 70 метров. «В Харьковской области взорвался трубопровод», — сообщает украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что на расстоянии 40 метров от места взрыва асфальт начал плавиться, а высота пламени достигает около 70 метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области произошел взрыв трубопровода. Инцидент вызвал столб пламени высотой в 70 метров. «В Харьковской области взорвался трубопровод», — сообщает украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что на расстоянии 40 метров от места взрыва асфальт начал плавиться, а высота пламени достигает около 70 метров.