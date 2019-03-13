12 марта 2019
11 марта 2019

На восстановление взорвавшегося в ХМАО газопровода потребуется несколько дней

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 11:00
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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение Екатеринбург, экскаватор, газопровод, раскопки
Восстановить газопровод планируют к пятницеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Поврежденный магистральный газопровод компании «Газпром трансгаз Югорск» в Белоярском районе планируется восстановить к 15 марта. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС.

«Сейчас на место происшествия прибыла комиссия по выяснению причин аварии. Проводятся восстановительные работы», — рассказали корреспонденту «URA.RU» в ведомстве. Порыв трубопровода с последующим возгоранием произошел поздно вечером, 12 марта. К утру последствия взрыва были устранены.

Как сообщаются в окружном управлении МЧС, в результате происшествия человеческих жертв нет, технологический процесс не нарушен. «На технологический процесс транспортировки газа инцидент не повлиял. Сработала автоматика, газ был пущен по резервной ветке», — заявили корреспонденту «URA.RU» в ведомстве.

Как ранее сообщало «URA.RU», ЧП произошло на магистральном газопроводе «Ямбург — Тула II», в районе поселка Сосновка Белоярского района.

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