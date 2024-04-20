Семью американца, живущую в пригороде Перми, терроризируют местные жители. Видео

21 апреля 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Неизвестные портят имущество и срывают замки Фото: Александр Елизаров © URA.RU Семья американца, проживающая в Хохловке (пригород Перми), пожаловалась на местных жителей, которые уже неоднократно нападали на дом. По словам супруги Анфисы Филлипс, злоумышленников до сих пор не нашли. Она повесила на заборе патриотический баннер, чтобы вразумить соседей. «На дом в Хохловке постоянно нападают. Зимой кто-то изрезал штыковой лопатой забор. И выбил замок на калитке. Еще имущество портили дважды. Думаем, пакостит кто-то из местных потому, что глава семьи — американец», — рассказал Анфиса Филлипс в интервью telegram-каналу «Ural Mash». Муж Анфисы Рон Филлипс сам родом из Техаса. Он работает в основном в США, а его семья живет в России. По словам супруги, мужчина очень любит эту страну, хочет, чтобы дети получили образование именно в РФ, и никаких радикальных взглядов он не разделяет. По словам Анфисы, семья уже направляла заявление в полицию. Редакция URA.RU в свою очередь обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МДВ России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья американца, проживающая в Хохловке (пригород Перми), пожаловалась на местных жителей, которые уже неоднократно нападали на дом. По словам супруги Анфисы Филлипс, злоумышленников до сих пор не нашли. Она повесила на заборе патриотический баннер, чтобы вразумить соседей. «На дом в Хохловке постоянно нападают. Зимой кто-то изрезал штыковой лопатой забор. И выбил замок на калитке. Еще имущество портили дважды. Думаем, пакостит кто-то из местных потому, что глава семьи — американец», — рассказал Анфиса Филлипс в интервью telegram-каналу «Ural Mash». Муж Анфисы Рон Филлипс сам родом из Техаса. Он работает в основном в США, а его семья живет в России. По словам супруги, мужчина очень любит эту страну, хочет, чтобы дети получили образование именно в РФ, и никаких радикальных взглядов он не разделяет. По словам Анфисы, семья уже направляла заявление в полицию. Редакция URA.RU в свою очередь обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МДВ России по Пермскому краю. Ответ ожидается.