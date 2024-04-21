21 апреля 2024

Подоляк упрекнул Маска в отсутствии логики в словах об Украине

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк,  stock
Подоляк опроверг слова Маска об отсутствии стратегии выхода из конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский миллиардер Илон Маск демонстрирует дефицит логики, говоря, что выхода из конфликта России и Украины нет. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Х.

«Когда кто-то из глобальных влиятельных персон тот же Илон Маск упорно говорит об „отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта“, приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире», — написал Подоляк в соцсети Х. По его словам, стратегия есть и заключается в том, что Россия должна покинуть «суверенную территорию» Украины и «горячая фаза» конфликта — прекратиться. Подоляк также считает, что Москва должна восстановить «верховенство международного права».

Илон Маск заявлял об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта после того, как в США поддержали новый пакет военной помощи Украине. Предприниматель считает, что этот конфликт является бесконечной борьбой, в ходе которого гибнут люди в траншеях от артиллерии и пулеметного огня.

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Американский миллиардер Илон Маск демонстрирует дефицит логики, говоря, что выхода из конфликта России и Украины нет. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Х. «Когда кто-то из глобальных влиятельных персон тот же Илон Маск упорно говорит об „отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта“, приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире», — написал Подоляк в соцсети Х. По его словам, стратегия есть и заключается в том, что Россия должна покинуть «суверенную территорию» Украины и «горячая фаза» конфликта — прекратиться. Подоляк также считает, что Москва должна восстановить «верховенство международного права». Илон Маск заявлял об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта после того, как в США поддержали новый пакет военной помощи Украине. Предприниматель считает, что этот конфликт является бесконечной борьбой, в ходе которого гибнут люди в траншеях от артиллерии и пулеметного огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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