Подоляк упрекнул Маска в отсутствии логики в словах об Украине

Американский миллиардер Илон Маск демонстрирует дефицит логики, говоря, что выхода из конфликта России и Украины нет. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Х.
«Когда кто-то из глобальных влиятельных персон тот же Илон Маск упорно говорит об „отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта“, приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире», — написал Подоляк в соцсети Х. По его словам, стратегия есть и заключается в том, что Россия должна покинуть «суверенную территорию» Украины и «горячая фаза» конфликта — прекратиться. Подоляк также считает, что Москва должна восстановить «верховенство международного права».
Илон Маск заявлял об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта после того, как в США поддержали новый пакет военной помощи Украине. Предприниматель считает, что этот конфликт является бесконечной борьбой, в ходе которого гибнут люди в траншеях от артиллерии и пулеметного огня.
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