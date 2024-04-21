Подоляк упрекнул Маска в отсутствии логики в словах об Украине

21 апреля 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Подоляк опроверг слова Маска об отсутствии стратегии выхода из конфликта на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский миллиардер Илон Маск демонстрирует дефицит логики, говоря, что выхода из конфликта России и Украины нет. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Х. «Когда кто-то из глобальных влиятельных персон тот же Илон Маск упорно говорит об „отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта“, приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире», — написал Подоляк в соцсети Х. По его словам, стратегия есть и заключается в том, что Россия должна покинуть «суверенную территорию» Украины и «горячая фаза» конфликта — прекратиться. Подоляк также считает, что Москва должна восстановить «верховенство международного права». Илон Маск заявлял об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта после того, как в США поддержали новый пакет военной помощи Украине. Предприниматель считает, что этот конфликт является бесконечной борьбой, в ходе которого гибнут люди в траншеях от артиллерии и пулеметного огня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский миллиардер Илон Маск демонстрирует дефицит логики, говоря, что выхода из конфликта России и Украины нет. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Х. «Когда кто-то из глобальных влиятельных персон тот же Илон Маск упорно говорит об „отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта“, приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире», — написал Подоляк в соцсети Х. По его словам, стратегия есть и заключается в том, что Россия должна покинуть «суверенную территорию» Украины и «горячая фаза» конфликта — прекратиться. Подоляк также считает, что Москва должна восстановить «верховенство международного права». Илон Маск заявлял об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта после того, как в США поддержали новый пакет военной помощи Украине. Предприниматель считает, что этот конфликт является бесконечной борьбой, в ходе которого гибнут люди в траншеях от артиллерии и пулеметного огня.