Маск резко отреагировал на одобрение США помощи Украине

Стратегии выхода из украинского конфликта не существует. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя одобрение помощи США для Украины.
«Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из [украинского] конфликта, это просто бесконечная борьба. Во время нее дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях», — написал Илон Маск в соцсети Х.
Палата представителей США приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине 20 апреля. Документ должен рассмотреть сенат Конгресса, после чего его должен подписать американский лидер Джо Байден. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что пакет помощи разорит Украину. Подробнее о проекте — в материале URA.RU.
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