20 апреля 2024

Маск резко отреагировал на одобрение США помощи Украине

Маск: стратегии выхода из украинского конфликта нет
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Илон Маск заявил, что опасается безвыходности украинского конфликта Фото:
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Стратегии выхода из украинского конфликта не существует. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя одобрение помощи США для Украины.

«Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из [украинского] конфликта, это просто бесконечная борьба. Во время нее дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях», — написал Илон Маск в соцсети Х.

Палата представителей США приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине 20 апреля. Документ должен рассмотреть сенат Конгресса, после чего его должен подписать американский лидер Джо Байден. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что пакет помощи разорит Украину. Подробнее о проекте — в материале URA.RU.

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Стратегии выхода из украинского конфликта не существует. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя одобрение помощи США для Украины. «Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из [украинского] конфликта, это просто бесконечная борьба. Во время нее дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях», — написал Илон Маск в соцсети Х. Палата представителей США приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине 20 апреля. Документ должен рассмотреть сенат Конгресса, после чего его должен подписать американский лидер Джо Байден. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что пакет помощи разорит Украину. Подробнее о проекте — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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