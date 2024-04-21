В Ноябрьске сотруднику ФСБ мужчина предложил взятку за покрывательство хищений

В Ноябрьске (ЯНАО) индивидуальный предприниматель предложил взятку сотруднику ФСБ за покровительство его деятельности по хищению газового конденсата с месторождений округа. Об этом сообщает пресс-служба РУФСБ по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
«РУФСБ России по Тюменской области в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность [жителя Ноябрьска], намеревавшегося получить от сотрудника РУФСБ общее покровительство его преступной деятельности, связанной с хищением углеводородного сырья. Он планировал ежемесячно через посредника передавать военнослужащему вознаграждение в виде денежных средств в размере 1 500 000 рублей», — сообщает пресс-служба РУФСБ по Тюменской области.
Из приговора суда ЯНАО, опубликованного на сайте, следует, что гражданин Наги Гейбатов предложил взятку в полтора миллиона рублей свидетелю, который представился как начальник ФСБ по Ноябрьску. Военнослужащий уведомил руководителя, а также управление собственной безопасности, где дал согласие участвовать в оперативном эксперименте. После чего, получил от Гейбатова первый взнос в размере 300 тысяч рублей. При передаче взятки посредник Гейбатова был задержан с поличным. В отношении его и взяткодателя были возбуждены уголовные дела.
Гейбатов был осужден по двум эпизодам, связанным с хищениями. Отдельно он был осужден по статье 291 «Дача взятки». Приговор Ноябрьского горсуда был подтвержден в апелляционной инстанции.
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В Ноябрьске (ЯНАО) индивидуальный предприниматель предложил взятку сотруднику ФСБ за покровительство его деятельности по хищению газового конденсата с месторождений округа. Об этом сообщает пресс-служба РУФСБ по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «РУФСБ России по Тюменской области в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность [жителя Ноябрьска], намеревавшегося получить от сотрудника РУФСБ общее покровительство его преступной деятельности, связанной с хищением углеводородного сырья. Он планировал ежемесячно через посредника передавать военнослужащему вознаграждение в виде денежных средств в размере 1 500 000 рублей», — сообщает пресс-служба РУФСБ по Тюменской области. Из приговора суда ЯНАО, опубликованного на сайте, следует, что гражданин Наги Гейбатов предложил взятку в полтора миллиона рублей свидетелю, который представился как начальник ФСБ по Ноябрьску. Военнослужащий уведомил руководителя, а также управление собственной безопасности, где дал согласие участвовать в оперативном эксперименте. После чего, получил от Гейбатова первый взнос в размере 300 тысяч рублей. При передаче взятки посредник Гейбатова был задержан с поличным. В отношении его и взяткодателя были возбуждены уголовные дела. Гейбатов был осужден по двум эпизодам, связанным с хищениями. Отдельно он был осужден по статье 291 «Дача взятки». Приговор Ноябрьского горсуда был подтвержден в апелляционной инстанции.