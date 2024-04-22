Тюменцы в выходные крупно потратились в барах и выпили весь сидр

Тюменские рестораны и бары в прошедшие выходные получили повышенную прибыль. Как рассказали URA.RU в одной из крупных тюменских сетей, выручка заведений 20 апреля приблизилась к праздничным показателям, а в одном из баров закончился алкоголь из-за высокого спроса.
«Точную выручку мы еще не подсчитывали, но действительно наплыв был огромный. Что в заведениях нашей сети, что в других, как нам рассказывают коллеги. Сравнимо только с Днем города. Обычно в выходной мы не рассчитываем на такие показатели. В нашем заведении „Водокачка“ даже закончился некоторый алкоголь. Особенной популярностью у тюменцев в эти дни пользовался сидр, его выпили первым», — рассказали URA.RU в ресторанной компании «Максим».
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Тюменские рестораны и бары в прошедшие выходные получили повышенную прибыль. Как рассказали URA.RU в одной из крупных тюменских сетей, выручка заведений 20 апреля приблизилась к праздничным показателям, а в одном из баров закончился алкоголь из-за высокого спроса. «Точную выручку мы еще не подсчитывали, но действительно наплыв был огромный. Что в заведениях нашей сети, что в других, как нам рассказывают коллеги. Сравнимо только с Днем города. Обычно в выходной мы не рассчитываем на такие показатели. В нашем заведении „Водокачка“ даже закончился некоторый алкоголь. Особенной популярностью у тюменцев в эти дни пользовался сидр, его выпили первым», — рассказали URA.RU в ресторанной компании «Максим». Такой ажиотаж рестораторы связывают с теплой погодой, которая установилась в Тюмени к выходным. Ранее URA.RU писало, что будет с ценами на алкоголь в тюменских заведениях после повышения акциза.