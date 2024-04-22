Тюменцы в выходные крупно потратились в барах и выпили весь сидр

22 апреля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

В одном из заведений столицы региона гостям даже не хватило сидра на всех Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменские рестораны и бары в прошедшие выходные получили повышенную прибыль. Как рассказали URA.RU в одной из крупных тюменских сетей, выручка заведений 20 апреля приблизилась к праздничным показателям, а в одном из баров закончился алкоголь из-за высокого спроса. «Точную выручку мы еще не подсчитывали, но действительно наплыв был огромный. Что в заведениях нашей сети, что в других, как нам рассказывают коллеги. Сравнимо только с Днем города. Обычно в выходной мы не рассчитываем на такие показатели. В нашем заведении „Водокачка“ даже закончился некоторый алкоголь. Особенной популярностью у тюменцев в эти дни пользовался сидр, его выпили первым», — рассказали URA.RU в ресторанной компании «Максим». Такой ажиотаж рестораторы связывают с теплой погодой, которая установилась в Тюмени к выходным. Ранее URA.RU писало, что будет с ценами на алкоголь в тюменских заведениях после повышения акциза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские рестораны и бары в прошедшие выходные получили повышенную прибыль. Как рассказали URA.RU в одной из крупных тюменских сетей, выручка заведений 20 апреля приблизилась к праздничным показателям, а в одном из баров закончился алкоголь из-за высокого спроса. «Точную выручку мы еще не подсчитывали, но действительно наплыв был огромный. Что в заведениях нашей сети, что в других, как нам рассказывают коллеги. Сравнимо только с Днем города. Обычно в выходной мы не рассчитываем на такие показатели. В нашем заведении „Водокачка“ даже закончился некоторый алкоголь. Особенной популярностью у тюменцев в эти дни пользовался сидр, его выпили первым», — рассказали URA.RU в ресторанной компании «Максим». Такой ажиотаж рестораторы связывают с теплой погодой, которая установилась в Тюмени к выходным. Ранее URA.RU писало, что будет с ценами на алкоголь в тюменских заведениях после повышения акциза.