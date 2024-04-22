22 апреля 2024

В трех тюменских селах объявили экстренную эвакуацию из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Большие Ярки, паводок. Большие Ярки, эвакуация, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, село, наводнение, сельские жители, спасательные работы, стихийное бедствие, разлив
Граждан просят экстренно покинуть свои дома, информирует центр (архивное фото) Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В трех селах Упоровского района (Тюменская область) объявлена экстренная эвакуация жителей из-за паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района объявлена экстренная эвакуация граждан, проживающих на подтопляемых территориях. Адреса пунктов временного размещения, эвакуации имущества и животных — на сайте паводок72.рф», — рассказали в инфоцентре.

Все возникающие вопросы граждане могут задать по телефону 122, кнопка 3. Он работает круглосуточно. Телефон горячей линии в Упоровском районе: +7 (34541) 3-18-62.

Ранее URA.RU писало, что перед селом Коркино водой залита вся пойма реки Тобол. По данным на 14:00 уровень реки у села поднялся до 739 см.

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В трех селах Упоровского района (Тюменская область) объявлена экстренная эвакуация жителей из-за паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района объявлена экстренная эвакуация граждан, проживающих на подтопляемых территориях. Адреса пунктов временного размещения, эвакуации имущества и животных — на сайте паводок72.рф», — рассказали в инфоцентре. Все возникающие вопросы граждане могут задать по телефону 122, кнопка 3. Он работает круглосуточно. Телефон горячей линии в Упоровском районе: +7 (34541) 3-18-62. Ранее URA.RU писало, что перед селом Коркино водой залита вся пойма реки Тобол. По данным на 14:00 уровень реки у села поднялся до 739 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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