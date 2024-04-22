Происшествия В трех тюменских селах объявили экстренную эвакуацию из-за паводка 23 апреля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 + Граждан просят экстренно покинуть свои дома, информирует центр (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В трех селах Упоровского района (Тюменская область) объявлена экстренная эвакуация жителей из-за паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района объявлена экстренная эвакуация граждан, проживающих на подтопляемых территориях. Адреса пунктов временного размещения, эвакуации имущества и животных — на сайте паводок72.рф» , — рассказали в инфоцентре. Все возникающие вопросы граждане могут задать по телефону 122, кнопка 3. Он работает круглосуточно. Телефон горячей линии в Упоровском районе: +7 (34541) 3-18-62. Ранее URA.RU писало, что перед селом Коркино водой залита вся пойма реки Тобол. По данным на 14:00 уровень реки у села поднялся до 739 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В трех селах Упоровского района (Тюменская область) объявлена экстренная эвакуация жителей из-за паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района объявлена экстренная эвакуация граждан, проживающих на подтопляемых территориях. Адреса пунктов временного размещения, эвакуации имущества и животных — на сайте паводок72.рф», — рассказали в инфоцентре. Все возникающие вопросы граждане могут задать по телефону 122, кнопка 3. Он работает круглосуточно. Телефон горячей линии в Упоровском районе: +7 (34541) 3-18-62. Ранее URA.RU писало, что перед селом Коркино водой залита вся пойма реки Тобол. По данным на 14:00 уровень реки у села поднялся до 739 см. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям