22 апреля 2024

Орнамент тюменского ковра стал победителем конкурса дизайна бумажных стаканчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Дзержинского. Тюмень, ковер, узор, ковры
Работа тюменской команды «Дайте смену» по мотивам традиционного тюменского ковра заняла первое место в конкурсе дизайнов бумажных стаканов Фото:

В Тюмени подведены итоги конкурса городских артов фестиваля уличного искусства «Морфология улиц», которые украсят бумажные стаканчики в городской кофейне. Как рассказали URA.RU в оргкомитете «Морфологии улиц», мотив граффити с ковровым орнаментом занял первое место, второе и третье достались работам художников из Санкт-Петербурга.

«Вместе с тюменской кофейней команда фестиваля уличного искусства «Морфология улиц» запускает новую коллекцию стрит-арт-стаканов для напитков. Мы уверены, что с ними будет очень приятно гулять и наблюдать за развитием города и его проявлением искусства на его улицах. Выбраны три дизайна для стаканчиков, один утвержден — это работа локальной команды «Дайте стену» с тюменским ковром. По итогам предварительного голосования в социальной сети «ВКонтакте» на бумажные стаканы нанесут работы художников из Санкт-Петербурга: «Танец» Максима Има и Насти Vast, работа «Есть Контакт», — рассказали URA.RU организаторы акции и фестиваля «Морфология улиц».

Максим Има выступает куратором проектов, которые создадут художники в рамках фестиваля «Морфология улиц». Агентство писало, что в 2024 году авторы и кураторы проекта решили отойти от традиционной росписи стен и добавить в городскую среду мозаики и постеров.

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В Тюмени подведены итоги конкурса городских артов фестиваля уличного искусства «Морфология улиц», которые украсят бумажные стаканчики в городской кофейне. Как рассказали URA.RU в оргкомитете «Морфологии улиц», мотив граффити с ковровым орнаментом занял первое место, второе и третье достались работам художников из Санкт-Петербурга. «Вместе с тюменской кофейней команда фестиваля уличного искусства «Морфология улиц» запускает новую коллекцию стрит-арт-стаканов для напитков. Мы уверены, что с ними будет очень приятно гулять и наблюдать за развитием города и его проявлением искусства на его улицах. Выбраны три дизайна для стаканчиков, один утвержден — это работа локальной команды «Дайте стену» с тюменским ковром. По итогам предварительного голосования в социальной сети «ВКонтакте» на бумажные стаканы нанесут работы художников из Санкт-Петербурга: «Танец» Максима Има и Насти Vast, работа «Есть Контакт», — рассказали URA.RU организаторы акции и фестиваля «Морфология улиц». Максим Има выступает куратором проектов, которые создадут художники в рамках фестиваля «Морфология улиц». Агентство писало, что в 2024 году авторы и кураторы проекта решили отойти от традиционной росписи стен и добавить в городскую среду мозаики и постеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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