Задержанные в ЯНАО стеснялись ходить в туалет из-за отсутствия перегородок

В Красноселькупском районе ЯНАО в санузле изолятора временного содержания отсутствовали перегородки. Тем самым было нарушено право задержанных лиц на приватность, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Камеры ИВС полиции не оборудованы санитарным узлом с соблюдением необходимых требований приватности. В семи камерах не установлены кабины с перегородкой высотой один метр от пола санузла», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале.
Прокурором района в защиту прав задержанных подан иск в суд. Требования прокуратуры были удовлетворены, руководство изолятора обязали исправить недостатки.
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В Красноселькупском районе ЯНАО в санузле изолятора временного содержания отсутствовали перегородки. Тем самым было нарушено право задержанных лиц на приватность, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Камеры ИВС полиции не оборудованы санитарным узлом с соблюдением необходимых требований приватности. В семи камерах не установлены кабины с перегородкой высотой один метр от пола санузла», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале. Прокурором района в защиту прав задержанных подан иск в суд. Требования прокуратуры были удовлетворены, руководство изолятора обязали исправить недостатки.