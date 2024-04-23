23 апреля 2024

Задержанные в ЯНАО стеснялись ходить в туалет из-за отсутствия перегородок

В районе ЯНАО нарушили право задержанных лиц на приватность
© Служба новостей «URA.RU»
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В Красноселькупском ИВС в туалетах отсутствовали перегородки Фото:

В Красноселькупском районе ЯНАО в санузле изолятора временного содержания отсутствовали перегородки. Тем самым было нарушено право задержанных лиц на приватность, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Камеры ИВС полиции не оборудованы санитарным узлом с соблюдением необходимых требований приватности. В семи камерах не установлены кабины с перегородкой высотой один метр от пола санузла», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале.

Прокурором района в защиту прав задержанных подан иск в суд. Требования прокуратуры были удовлетворены, руководство изолятора обязали исправить недостатки.

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В Красноселькупском районе ЯНАО в санузле изолятора временного содержания отсутствовали перегородки. Тем самым было нарушено право задержанных лиц на приватность, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Камеры ИВС полиции не оборудованы санитарным узлом с соблюдением необходимых требований приватности. В семи камерах не установлены кабины с перегородкой высотой один метр от пола санузла», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале. Прокурором района в защиту прав задержанных подан иск в суд. Требования прокуратуры были удовлетворены, руководство изолятора обязали исправить недостатки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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