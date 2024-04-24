24 апреля 2024

Суд в Перми дисквалифицировал директора УК за плохое содержание дома

В Пермском крае дисквалифицировали директора «УК Прикамье-Сервис» Шаклеина
© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж газовых труб во дворах домов по улице Коли Мяготина и Ипподромная. Курган, газ, труба, подъезд, газовая труба, монтаж, монтаж газопровода
В подъезде одного из домов из-за действий УК образовалась протечка Фото:

Инспекция госжилнадзора в Пермском крае добилась в суде дисквалификации директора управляющей компании ООО «УК Прикамье-Сервис» Александра Шаклеина. Об этом ИГЖН сообщает на своем сайте. Основанием обращения в суд стали нарушения требований содержания домов в Березниках.

«По возбужденному Инспекцией административному делу мировой судья судебного участка №3 Слободского судебного района Кировской области признал Александра Шаклеина виновным и назначил ему наказание в виде дисквалификации на 8 месяцев. Поводом послужили многочисленные нарушения лицензионных требований в части содержания общего имущества в двух многоквартирных домах в г. Березники», — говорится в сообщении. Решение вступило в силу.

В доме по ул. Карла Макса, 32 во втором подъезде на первом этаже нашли протечку в трубе с холодной водой. А в доме №117 по ул. Юбилейная из-за некачественного обслуживания систем холодного и горячего водоснабжения образовались свищи на потолке. Это приводит к тому, что в туалетах и ванных комнатах жильцов разрушается штукатурка и краска на стенах и потолке.

ООО «УК Прикамье-Сервис» является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. УК взимала с жителей плату за содержание домов с жителей Кировской области, но по факту никаких услуг не оказывала. Сумма ущерба составила 2,3 млн рублей.

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Инспекция госжилнадзора в Пермском крае добилась в суде дисквалификации директора управляющей компании ООО «УК Прикамье-Сервис» Александра Шаклеина. Об этом ИГЖН сообщает на своем сайте. Основанием обращения в суд стали нарушения требований содержания домов в Березниках. «По возбужденному Инспекцией административному делу мировой судья судебного участка №3 Слободского судебного района Кировской области признал Александра Шаклеина виновным и назначил ему наказание в виде дисквалификации на 8 месяцев. Поводом послужили многочисленные нарушения лицензионных требований в части содержания общего имущества в двух многоквартирных домах в г. Березники», — говорится в сообщении. Решение вступило в силу. В доме по ул. Карла Макса, 32 во втором подъезде на первом этаже нашли протечку в трубе с холодной водой. А в доме №117 по ул. Юбилейная из-за некачественного обслуживания систем холодного и горячего водоснабжения образовались свищи на потолке. Это приводит к тому, что в туалетах и ванных комнатах жильцов разрушается штукатурка и краска на стенах и потолке. ООО «УК Прикамье-Сервис» является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. УК взимала с жителей плату за содержание домов с жителей Кировской области, но по факту никаких услуг не оказывала. Сумма ущерба составила 2,3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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