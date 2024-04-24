24 апреля 2024

На Ямале торжественно встретили отпускника из зоны СВО. Фото

Военнослужащий из Надыма прилетел в краткосрочный отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, военнослужащий, солдат, дембель, военный, участник сво
В Надым в отпуск прибыл участник спецоперации Фото:
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В аэропорту Надыма (ЯНАО) 25 апреля земляки встретили военнослужащего, прибывшего в отпуск из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

«В аэропорту Надыма торжественно встретили прилетевшего в отпуск военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, такие мероприятия организуют для каждого нашего бойца в рамках проекта „Северяне. Жизнь героя“. Дома военнослужащих ждет не только общение с семьей, но и приятные события», — сообщает пресс-служба администрации Надыма в официальном telegram-канале.

В Надыме, в качестве муниципальной меры поддержки, каждому военнослужащему вручается отпускной сертификат. По нему отдыхающие могут бесплатно посещать культурные и спортивные сооружения и пользоваться услугами ряда учреждений.

В аэропорту Надыма встретили отпускника из зоны СВО
В аэропорту Надыма встретили отпускника из зоны СВО
Фото:

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В аэропорту Надыма (ЯНАО) 25 апреля земляки встретили военнослужащего, прибывшего в отпуск из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. «В аэропорту Надыма торжественно встретили прилетевшего в отпуск военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, такие мероприятия организуют для каждого нашего бойца в рамках проекта „Северяне. Жизнь героя“. Дома военнослужащих ждет не только общение с семьей, но и приятные события», — сообщает пресс-служба администрации Надыма в официальном telegram-канале. В Надыме, в качестве муниципальной меры поддержки, каждому военнослужащему вручается отпускной сертификат. По нему отдыхающие могут бесплатно посещать культурные и спортивные сооружения и пользоваться услугами ряда учреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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