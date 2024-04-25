Власти Кургана увеличили выплаты и дадут отпуск пострадавшим, Тобол снижается: главное за 25 апреля

Курганские власти увеличили выплаты и предоставят отпуск пострадавшим в паводке

25 апреля 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Главные события в Курганской области за 25 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане продолжает уменьшаться уровень реки в Тоболе. Власти региона начали активно работать над ликвидацией последствий наводнения после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Пострадавшим был повышен размер выплат до федерального уровня, а бюджетникам, которых коснулся паводок, будут предоставлены дополнительные дни отпуска. Об этом и других событиях 25 апреля — в дайджесте URA.RU. Наводнение не затронуло законсервированные урановые скважины месторождения АО «Далур» в селе «Добровольное» в Звериноголовском округе Курганской области. Об этом сообщал ТАСС;

Спасатели МЧС России активно участвуют в ликвидации последствий паводка в Кургане. Они расчищают заторы у моста, откачивая воду из многоквартирных домов и помогая местному населению; Пострадавших от паводка жителей подтопляемых деревень в Белозерском округе (Курганская область) спасают с помощью плавающих вездеходов ТМ-140 «Курганмашзавода». На спецтехнике также доставляют продукты;

В микрорайоне Шевелевка в Кургане житель отказался содействовать спасателям, из-за чего его дом пришлось отсыпать дамбой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили добровольцы; Синоптики прогнозируют, что в Кургане уровень Тобола опустится ниже отметки «опасные явления» (850 см и ниже) с 29 апреля по 2 мая;

Губернатор Вадим Шумков поручил срочно проработать вопрос по единовременным выплатам гражданам, которым ранее было отказано в материальной помощи из-за отсутствия факта подтопления домов;

URA.RU составило карту, на которой видно, какие населенные пункты и территории в регионе освобождаются от паводка;

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин приехал, чтобы проверить работу курганских властей в борьбе с паводком. Он познакомился с работой оценочных комиссий и осмотрел пострадавшие от воды домовладения;

Власти Курганской области объявили об увеличении выплат для граждан, пострадавших от наводнения, после совещания с президентом РФ. По частичной утрате размер был увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей;

Вадим Шумков заявил, что жители региона, чьи дома были подтоплены паводком, получат дополнительные дни отпуска;

Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана к 18:00 снизился до 915 сантиметров; Местные жители Звериноголовского округа рыбачат на затопленных участках своих огородов после паводка. Об этих и других событиях узнавайте из онлайн-трансляции агентства. Также URA.RU регулярно публикует актуальные данные об уровне воды в курганских реках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане продолжает уменьшаться уровень реки в Тоболе. Власти региона начали активно работать над ликвидацией последствий наводнения после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Пострадавшим был повышен размер выплат до федерального уровня, а бюджетникам, которых коснулся паводок, будут предоставлены дополнительные дни отпуска. Об этом и других событиях 25 апреля — в дайджесте URA.RU. Об этих и других событиях узнавайте из онлайн-трансляции агентства. Также URA.RU регулярно публикует актуальные данные об уровне воды в курганских реках.