В Тюмени вырос спрос на офисных сотрудников

26 апреля 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

В Тюменской области среди офисных сотрудников менее всего востребованы инженеры Фото: Илья Московец © URA.RU Рост спроса на офисных сотрудников в Тюмени за год увеличился на 20%. Об этом рассказала представитель «Авито работы» Елизавета Чурина. «„Серые воротнички“ в нашем понимании — это сотрудники с какой-либо квалификацией, например, менеджеры по продажам», — поделилась Чурина с «Тюменской линией». По ее словам, спрос на них возрос на 20%. При этом уровень конкуренции достиг исторического минимума. Сейчас он составляет всего лишь 2,8%. Лидерами по найму офисных сотрудников в Тюменской области являются производство (рост вакансий на 19%) и строительство (рост вакансий на 16%). Менее всего среди «серых воротничков» требуются инженеры. Тюменские организации ведут активные поиски работников со знанием арабского языка. Спрос работодателей на таких сотрудников за 2023 год относительно 2022 года вырос в четыре раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рост спроса на офисных сотрудников в Тюмени за год увеличился на 20%. Об этом рассказала представитель «Авито работы» Елизавета Чурина. «„Серые воротнички“ в нашем понимании — это сотрудники с какой-либо квалификацией, например, менеджеры по продажам», — поделилась Чурина с «Тюменской линией». По ее словам, спрос на них возрос на 20%. При этом уровень конкуренции достиг исторического минимума. Сейчас он составляет всего лишь 2,8%. Лидерами по найму офисных сотрудников в Тюменской области являются производство (рост вакансий на 19%) и строительство (рост вакансий на 16%). Менее всего среди «серых воротничков» требуются инженеры. Тюменские организации ведут активные поиски работников со знанием арабского языка. Спрос работодателей на таких сотрудников за 2023 год относительно 2022 года вырос в четыре раза.