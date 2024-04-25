25 апреля 2024

В Тюмени вырос спрос на офисных сотрудников

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В Тюменской области среди офисных сотрудников менее всего востребованы инженеры Фото:

Рост спроса на офисных сотрудников в Тюмени за год увеличился на 20%. Об этом рассказала представитель «Авито работы» Елизавета Чурина.

«„Серые воротнички“ в нашем понимании — это сотрудники с какой-либо квалификацией, например, менеджеры по продажам», — поделилась Чурина с «Тюменской линией». По ее словам, спрос на них возрос на 20%. При этом уровень конкуренции достиг исторического минимума. Сейчас он составляет всего лишь 2,8%.

Лидерами по найму офисных сотрудников в Тюменской области являются производство (рост вакансий на 19%) и строительство (рост вакансий на 16%). Менее всего среди «серых воротничков» требуются инженеры.

Тюменские организации ведут активные поиски работников со знанием арабского языка. Спрос работодателей на таких сотрудников за 2023 год относительно 2022 года вырос в четыре раза.

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Рост спроса на офисных сотрудников в Тюмени за год увеличился на 20%. Об этом рассказала представитель «Авито работы» Елизавета Чурина. «„Серые воротнички“ в нашем понимании — это сотрудники с какой-либо квалификацией, например, менеджеры по продажам», — поделилась Чурина с «Тюменской линией». По ее словам, спрос на них возрос на 20%. При этом уровень конкуренции достиг исторического минимума. Сейчас он составляет всего лишь 2,8%. Лидерами по найму офисных сотрудников в Тюменской области являются производство (рост вакансий на 19%) и строительство (рост вакансий на 16%). Менее всего среди «серых воротничков» требуются инженеры. Тюменские организации ведут активные поиски работников со знанием арабского языка. Спрос работодателей на таких сотрудников за 2023 год относительно 2022 года вырос в четыре раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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