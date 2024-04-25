В Тюмени вырос спрос на офисных сотрудников

Рост спроса на офисных сотрудников в Тюмени за год увеличился на 20%. Об этом рассказала представитель «Авито работы» Елизавета Чурина.
«„Серые воротнички“ в нашем понимании — это сотрудники с какой-либо квалификацией, например, менеджеры по продажам», — поделилась Чурина с «Тюменской линией». По ее словам, спрос на них возрос на 20%. При этом уровень конкуренции достиг исторического минимума. Сейчас он составляет всего лишь 2,8%.
Лидерами по найму офисных сотрудников в Тюменской области являются производство (рост вакансий на 19%) и строительство (рост вакансий на 16%). Менее всего среди «серых воротничков» требуются инженеры.
Тюменские организации ведут активные поиски работников со знанием арабского языка. Спрос работодателей на таких сотрудников за 2023 год относительно 2022 года вырос в четыре раза.
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Рост спроса на офисных сотрудников в Тюмени за год увеличился на 20%. Об этом рассказала представитель «Авито работы» Елизавета Чурина. «„Серые воротнички“ в нашем понимании — это сотрудники с какой-либо квалификацией, например, менеджеры по продажам», — поделилась Чурина с «Тюменской линией». По ее словам, спрос на них возрос на 20%. При этом уровень конкуренции достиг исторического минимума. Сейчас он составляет всего лишь 2,8%. Лидерами по найму офисных сотрудников в Тюменской области являются производство (рост вакансий на 19%) и строительство (рост вакансий на 16%). Менее всего среди «серых воротничков» требуются инженеры. Тюменские организации ведут активные поиски работников со знанием арабского языка. Спрос работодателей на таких сотрудников за 2023 год относительно 2022 года вырос в четыре раза.