26 апреля 2024

В России предложили снизить возраст вступления в партии

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Закрытие Второго съезда "Движения первых". Москва, патриотизм, дружба, молодежь, движение первых, пердвижата, двиперы
По мнению авторов законопроекта, поправки послужат большему вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь страны Фото:

Депутаты Госдумы выступили с инициативой внести поправки в федеральный закон о политических партиях, предложив понизить возрастной ценз вступления в них с 18 до 16 лет. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Согласно статье 23 Федерального закона „О политических партиях“ членами партии могут быть граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Поправка направлена на снижение возрастного ценза для вступления в них до 16 лет с целью большего вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь, формирования у нее активной политической позиции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении URA.RU.

Принятие предлагаемых поправок, по мнению авторов, позволит вовлечь больше представителей подрастающего поколения в решение общегосударственных, общественно-значимых вопросов. Это будет способствовать развитию партийно-политической системы России, считают парламентарии.

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Депутаты Госдумы выступили с инициативой внести поправки в федеральный закон о политических партиях, предложив понизить возрастной ценз вступления в них с 18 до 16 лет. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU. «Согласно статье 23 Федерального закона „О политических партиях“ членами партии могут быть граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Поправка направлена на снижение возрастного ценза для вступления в них до 16 лет с целью большего вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь, формирования у нее активной политической позиции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении URA.RU. Принятие предлагаемых поправок, по мнению авторов, позволит вовлечь больше представителей подрастающего поколения в решение общегосударственных, общественно-значимых вопросов. Это будет способствовать развитию партийно-политической системы России, считают парламентарии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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