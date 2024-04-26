В России предложили снизить возраст вступления в партии

27 апреля 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

По мнению авторов законопроекта, поправки послужат большему вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Госдумы выступили с инициативой внести поправки в федеральный закон о политических партиях, предложив понизить возрастной ценз вступления в них с 18 до 16 лет. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU. «Согласно статье 23 Федерального закона „О политических партиях“ членами партии могут быть граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Поправка направлена на снижение возрастного ценза для вступления в них до 16 лет с целью большего вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь, формирования у нее активной политической позиции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении URA.RU. Принятие предлагаемых поправок, по мнению авторов, позволит вовлечь больше представителей подрастающего поколения в решение общегосударственных, общественно-значимых вопросов. Это будет способствовать развитию партийно-политической системы России, считают парламентарии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Госдумы выступили с инициативой внести поправки в федеральный закон о политических партиях, предложив понизить возрастной ценз вступления в них с 18 до 16 лет. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU. «Согласно статье 23 Федерального закона „О политических партиях“ членами партии могут быть граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Поправка направлена на снижение возрастного ценза для вступления в них до 16 лет с целью большего вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь, формирования у нее активной политической позиции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении URA.RU. Принятие предлагаемых поправок, по мнению авторов, позволит вовлечь больше представителей подрастающего поколения в решение общегосударственных, общественно-значимых вопросов. Это будет способствовать развитию партийно-политической системы России, считают парламентарии.