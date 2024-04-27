В Викуловском районе Тюменской области ведется заблаговременная эвакуация местных жителей. На высоком месте организован охраняемый склад для вещей, куда уже 22 семьи перевезли бытовую технику и мебель. Губернатор Тюменской области лично приехал проверить, как ведется подготовка.
«Большой воды в Викуловском районе еще нет, но эвакуация из зоны возможного подтопления активно ведется. Лично проверил, как организован пункт приема вещей на хранение. Склад находится на высоком месте. Территория охраняется. Уже 22 семьи перевезли сюда бытовую технику и мебель», — написал Моор в своем telegram-канале.
Также там оборудован специальный загон, куда владельцы могут перевезти своих животных на время паводка. Весь скот в обязательном порядке осматривает ветеринар.
В Викуловском районе Тюменской области река Ишим достигнет критического значения в 1000 сантиметров с 29 апреля по 2 мая. Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков.
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