В пермских Гайнах музей получил новое оборудование для древнерусского искусства

Музей стал более интерактивным (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Гайны на севере Пермского края обновили выставочное оборудование. В культурном центре самого северного района Прикамья появился интерактивный стол, а также новые витрины и подиумы, где будут представлены коллекции древнерусского искусства, рассказали в региональном минкультуры.

«Музей приобрел выставочное оборудование для демонстрации коллекции древнерусского искусства. В экспозиции достойное место заняли витрины и подиумы, на которых будут представлены предметы из коллекции музея. Установлен интерактивный стол. Он стал дополнительным инструментом по заполнению экспозиции фотодокументальными материалами и видеоматериалами для дальнейшего просмотра посетителями», — говорится на сайте министерства.

Гайнский краеведческий музей им. А.Я. Созонова в 355 км от Перми основан в 1959 году. Его главная ценность — коллекция иконописи, которая включает в себя иконы Строгановской школы.