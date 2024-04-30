30 апреля 2024

В Пермском крае обновили музей самого северного района. Фото

В пермских Гайнах музей получил новое оборудование для древнерусского искусства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история. Свердловская область» за несколько дней до официального открытия. Екатеринбург, мультимедийная экспозиция, музей истории, интерактивные экраны, мультимедийный парк, россия моя история
Музей стал более интерактивным (архивное фото) Фото:

В поселке Гайны на севере Пермского края обновили выставочное оборудование. В культурном центре самого северного района Прикамья появился интерактивный стол, а также новые витрины и подиумы, где будут представлены коллекции древнерусского искусства, рассказали в региональном минкультуры.

«Музей приобрел выставочное оборудование для демонстрации коллекции древнерусского искусства. В экспозиции достойное место заняли витрины и подиумы, на которых будут представлены предметы из коллекции музея. Установлен интерактивный стол. Он стал дополнительным инструментом по заполнению экспозиции фотодокументальными материалами и видеоматериалами для дальнейшего просмотра посетителями», — говорится на сайте министерства.

Гайнский краеведческий музей им. А.Я. Созонова в 355 км от Перми основан в 1959 году. Его главная ценность — коллекция иконописи, которая включает в себя иконы Строгановской школы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Гайны на севере Пермского края обновили выставочное оборудование. В культурном центре самого северного района Прикамья появился интерактивный стол, а также новые витрины и подиумы, где будут представлены коллекции древнерусского искусства, рассказали в региональном минкультуры. «Музей приобрел выставочное оборудование для демонстрации коллекции древнерусского искусства. В экспозиции достойное место заняли витрины и подиумы, на которых будут представлены предметы из коллекции музея. Установлен интерактивный стол. Он стал дополнительным инструментом по заполнению экспозиции фотодокументальными материалами и видеоматериалами для дальнейшего просмотра посетителями», — говорится на сайте министерства. Гайнский краеведческий музей им. А.Я. Созонова в 355 км от Перми основан в 1959 году. Его главная ценность — коллекция иконописи, которая включает в себя иконы Строгановской школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...