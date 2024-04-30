В поселке Гайны на севере Пермского края обновили выставочное оборудование. В культурном центре самого северного района Прикамья появился интерактивный стол, а также новые витрины и подиумы, где будут представлены коллекции древнерусского искусства, рассказали в региональном минкультуры.
«Музей приобрел выставочное оборудование для демонстрации коллекции древнерусского искусства. В экспозиции достойное место заняли витрины и подиумы, на которых будут представлены предметы из коллекции музея. Установлен интерактивный стол. Он стал дополнительным инструментом по заполнению экспозиции фотодокументальными материалами и видеоматериалами для дальнейшего просмотра посетителями», — говорится на сайте министерства.
Гайнский краеведческий музей им. А.Я. Созонова в 355 км от Перми основан в 1959 году. Его главная ценность — коллекция иконописи, которая включает в себя иконы Строгановской школы.
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В поселке Гайны на севере Пермского края обновили выставочное оборудование. В культурном центре самого северного района Прикамья появился интерактивный стол, а также новые витрины и подиумы, где будут представлены коллекции древнерусского искусства, рассказали в региональном минкультуры. «Музей приобрел выставочное оборудование для демонстрации коллекции древнерусского искусства. В экспозиции достойное место заняли витрины и подиумы, на которых будут представлены предметы из коллекции музея. Установлен интерактивный стол. Он стал дополнительным инструментом по заполнению экспозиции фотодокументальными материалами и видеоматериалами для дальнейшего просмотра посетителями», — говорится на сайте министерства. Гайнский краеведческий музей им. А.Я. Созонова в 355 км от Перми основан в 1959 году. Его главная ценность — коллекция иконописи, которая включает в себя иконы Строгановской школы.