В ЕС раскрыли, когда банки начнут изымать прибыль с замороженных активов России

Еврокомиссия: первое изъятие активов РФ у банков Европы состоится в июле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, евросоюз, флаг, ес, европейский союз,  stock
В Еврокомиссии сообщили, что первый платеж с российскими активами будет произведен в июле Фото:

Первое изъятие доходов от замороженных российских активов произойдет в июле 2024. Об этом сообщила Еврокомиссия.

«Скорость остается существенной, и комиссия продолжит свою работу. Прилагая все усилия, чтобы первый платеж был произведен уже в июле», — сообщили в Еврокомиссии. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центрального Банка России для оказания помощи Украине. В Совете ЕС отметили, что депозитарии будут направлять прибыль от замороженных российских активов на покупку военной помощи Украине каждые два года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первое изъятие доходов от замороженных российских активов произойдет в июле 2024. Об этом сообщила Еврокомиссия. «Скорость остается существенной, и комиссия продолжит свою работу. Прилагая все усилия, чтобы первый платеж был произведен уже в июле», — сообщили в Еврокомиссии. Заявление опубликовано на официальном сайте организации. Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центрального Банка России для оказания помощи Украине. В Совете ЕС отметили, что депозитарии будут направлять прибыль от замороженных российских активов на покупку военной помощи Украине каждые два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...