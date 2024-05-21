В ЕС раскрыли, когда банки начнут изымать прибыль с замороженных активов России

Первое изъятие доходов от замороженных российских активов произойдет в июле 2024. Об этом сообщила Еврокомиссия.
«Скорость остается существенной, и комиссия продолжит свою работу. Прилагая все усилия, чтобы первый платеж был произведен уже в июле», — сообщили в Еврокомиссии. Заявление опубликовано
Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центрального Банка России для оказания помощи Украине. В Совете ЕС отметили, что депозитарии будут направлять прибыль от замороженных российских активов на покупку военной помощи Украине каждые два года.
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