В ЕС раскрыли, когда банки начнут изымать прибыль с замороженных активов России

Еврокомиссия: первое изъятие активов РФ у банков Европы состоится в июле

21 мая 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

В Еврокомиссии сообщили, что первый платеж с российскими активами будет произведен в июле Фото: Официальный сайт Европарламента Первое изъятие доходов от замороженных российских активов произойдет в июле 2024. Об этом сообщила Еврокомиссия. «Скорость остается существенной, и комиссия продолжит свою работу. Прилагая все усилия, чтобы первый платеж был произведен уже в июле», — сообщили в Еврокомиссии. Заявление опубликовано на официальном сайте организации. Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центрального Банка России для оказания помощи Украине. В Совете ЕС отметили, что депозитарии будут направлять прибыль от замороженных российских активов на покупку военной помощи Украине каждые два года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первое изъятие доходов от замороженных российских активов произойдет в июле 2024. Об этом сообщила Еврокомиссия. «Скорость остается существенной, и комиссия продолжит свою работу. Прилагая все усилия, чтобы первый платеж был произведен уже в июле», — сообщили в Еврокомиссии. Заявление опубликовано на официальном сайте организации. Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центрального Банка России для оказания помощи Украине. В Совете ЕС отметили, что депозитарии будут направлять прибыль от замороженных российских активов на покупку военной помощи Украине каждые два года.