Тренажерный зал в ЯНАО работал без раздевалок, туалета и душа

03 мая 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Тренажерный зал не был оборудован раздевалками, туалетом и душем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тренажерный зал спортивной школы «Десятник» в Пуровском районе ЯНАО работал без системы вентиляции, раздевалки для девочек, туалета, душевых. Питьевой режим не был организован. Виновных оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура округа. «Прокуратура Пуровского района проверила исполнение требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения МБУ ДО СШ „Десантник“. Установлено, что тренажерный зал спортивной школы не оборудован системой вентиляции, раздевалкой для девочек, туалетом, душевыми; питьевой режим в учреждении не организован», — говорится в telegram-канале надзорного округа. Возбуждено административное дело. Роспотребнадзор назначил виновному штраф в размере 10 тысяч рублей, уточняет источник. Ранее сообщалось, что на Ямале предлагается увеличить штрафы за самовыгул домашних животных в два раза, а также увеличить штрафные выплаты пассажирам за безбилетный проезд в общественном транспорте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тренажерный зал спортивной школы «Десятник» в Пуровском районе ЯНАО работал без системы вентиляции, раздевалки для девочек, туалета, душевых. Питьевой режим не был организован. Виновных оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура округа. «Прокуратура Пуровского района проверила исполнение требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения МБУ ДО СШ „Десантник“. Установлено, что тренажерный зал спортивной школы не оборудован системой вентиляции, раздевалкой для девочек, туалетом, душевыми; питьевой режим в учреждении не организован», — говорится в telegram-канале надзорного округа. Возбуждено административное дело. Роспотребнадзор назначил виновному штраф в размере 10 тысяч рублей, уточняет источник. Ранее сообщалось, что на Ямале предлагается увеличить штрафы за самовыгул домашних животных в два раза, а также увеличить штрафные выплаты пассажирам за безбилетный проезд в общественном транспорте.