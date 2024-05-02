Бастрыкин поручил завести уголовное дело на тюменского чиновника

Глава аппарата думы Тобольска Ламбин станет фигурантом уголовного дела

03 мая 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался земельным спором между жителем Тобольска и местным чиновником Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы жителя Тобольска Гумера Янгучина на действия главы аппарата городской думы Сергея Ламбина. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал регионального управления СК. Чиновник, по его версии Янгучина, незаконно захватил принадлежащий мужчине земельный участок и теперь заставляет его снести постройки, которые на нем находятся. «Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению жителя г. Тобольска о нарушении его прав. В социальной сети опубликовано видеообращение к председателю СК России А.И. Бастрыкину от жителя Тюменской области по вопросу захвата ранее принадлежавшего ему земельного участка в городе Тобольске. Сосед обратившегося, являющийся сотрудником местной администрации, переоформил землю в свою собственность», — указано в telegram-канале регионального управления СК по Тюменской области. Незадолго до этого в паблике «Типичный Тобольск без соплей» соцсети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись обращения Янгучина к председателю СКР Бастрыкину. На кадрах которой мужчина утверждает, что глава аппарата городской думы Ламбин захватил его земельный участок. «Обращаюсь к вам за помощью. В 2023 году чиновник городской администрации Сергей Ламбин, воспользовавшись своим служебным положением, захватил две с половиной сотки очищенного мной еще в 2019 году земельного участка. На предложение вернуть землю Сергей Владимирович ответил, что он является сотрудником администрации Тобольска и будет действовать так, как он считает нужным», — заявил Янгучин в своем видеообращении. В беседе с URA.RU Ламбин заявил, что сложившаяся ситуация является политическим шантажом. «Считаю это политическим шантажом, но действую и буду продолжать действовать. Пытается создать напряженность и негативное отношение к органам власти», — заявил он в беседе с URA.RU. Ламбин также добавил, что между ним и Янгучиным действительно имеется земельный спор. Который рассматривается местным судом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы жителя Тобольска Гумера Янгучина на действия главы аппарата городской думы Сергея Ламбина. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал регионального управления СК. Чиновник, по его версии Янгучина, незаконно захватил принадлежащий мужчине земельный участок и теперь заставляет его снести постройки, которые на нем находятся. «Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению жителя г. Тобольска о нарушении его прав. В социальной сети опубликовано видеообращение к председателю СК России А.И. Бастрыкину от жителя Тюменской области по вопросу захвата ранее принадлежавшего ему земельного участка в городе Тобольске. Сосед обратившегося, являющийся сотрудником местной администрации, переоформил землю в свою собственность», — указано в telegram-канале регионального управления СК по Тюменской области. Незадолго до этого в паблике «Типичный Тобольск без соплей» соцсети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись обращения Янгучина к председателю СКР Бастрыкину. На кадрах которой мужчина утверждает, что глава аппарата городской думы Ламбин захватил его земельный участок. «Обращаюсь к вам за помощью. В 2023 году чиновник городской администрации Сергей Ламбин, воспользовавшись своим служебным положением, захватил две с половиной сотки очищенного мной еще в 2019 году земельного участка. На предложение вернуть землю Сергей Владимирович ответил, что он является сотрудником администрации Тобольска и будет действовать так, как он считает нужным», — заявил Янгучин в своем видеообращении. В беседе с URA.RU Ламбин заявил, что сложившаяся ситуация является политическим шантажом. «Считаю это политическим шантажом, но действую и буду продолжать действовать. Пытается создать напряженность и негативное отношение к органам власти», — заявил он в беседе с URA.RU. Ламбин также добавил, что между ним и Янгучиным действительно имеется земельный спор. Который рассматривается местным судом.