Частицы Вечного огня доставят в 14 стран мира

Народный фронт дал старт международной акции «Огонь памяти»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Частицы огня будут также доставлены в более 100 городов России
Частицы огня будут также доставлены в более 100 городов России Фото:

Частицы Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата будут доставлены в 14 стран мира и более 40 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта после начала акции «Огонь памяти».

«В Александровском саду у стен Кремля началась акция „Огонь памяти“, в ходе которой частицы Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата будут доставлены в 14 стран мира и более 40 регионов России. Это мероприятие проводится ежегодно в преддверии Дня Победы при поддержке Россотрудничества и Народного фронта», — сказано в сообщении, которое есть в распоряжении URA.RU.

В рамках акции запланированы патриотические мероприятия, торжественные церемонии возложения венков и цветов, а также передача ламп с частицами Вечного огня в местные музеи и другие учреждения. Особое значение данное мероприятие имеет для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и участников специальной военной операции.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что частицы Вечного Огня будут отправлены и в зону спецоперации. «Сегодняшняя акция — это знак преемственности между тем, что делали наши деды в годы ВОВ и нашими ребятами, которые в окопах приближают нашу сегодняшнюю победу», — поделился он. По его словам, частица Вечного огня будет отправлена в более 100 городов России в разных регионах.

В церемонии 3 мая были участники СВО. Доброволец Александр Класич, который получил тяжелое ранение, заявил, что Вечный Огонь — для него сакральное значение. «Я бы хотел, чтобы люди почувствовали его, потрогали, и это пламя горело в их глазах. Для нас, участников спецоперации День Победы — это главный праздник», — добавил он.

Телеведущая, актриса Яна Поплавская отметила, что в прошлом году везла частицу Вечного огня на Кипр. Там российскую делегацию встретили со слезами на глазах. Всех потрясла сплоченность русских за рубежом.

Эта акция стала символом благодарности и уважения к подвигу предков, а также способом сохранения памяти о Великой Победе. В прошлом году аналогичные мероприятия вызвали большой отклик среди участников и свидетелей по всему миру. В этом году частица будет установлена в офисе копании «Транснефть» в холле башни «Эволюция».

Акция «Огонь памяти» началась в Александровском саду у стен Кремля
Акция «Огонь памяти» началась в Александровском саду у стен Кремля
Фото:
На мероприятии были участники СВО
На мероприятии были участники СВО
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Частицы Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата будут доставлены в 14 стран мира и более 40 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта после начала акции «Огонь памяти». «В Александровском саду у стен Кремля началась акция „Огонь памяти“, в ходе которой частицы Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата будут доставлены в 14 стран мира и более 40 регионов России. Это мероприятие проводится ежегодно в преддверии Дня Победы при поддержке Россотрудничества и Народного фронта», — сказано в сообщении, которое есть в распоряжении URA.RU. В рамках акции запланированы патриотические мероприятия, торжественные церемонии возложения венков и цветов, а также передача ламп с частицами Вечного огня в местные музеи и другие учреждения. Особое значение данное мероприятие имеет для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и участников специальной военной операции. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что частицы Вечного Огня будут отправлены и в зону спецоперации. «Сегодняшняя акция — это знак преемственности между тем, что делали наши деды в годы ВОВ и нашими ребятами, которые в окопах приближают нашу сегодняшнюю победу», — поделился он. По его словам, частица Вечного огня будет отправлена в более 100 городов России в разных регионах. В церемонии 3 мая были участники СВО. Доброволец Александр Класич, который получил тяжелое ранение, заявил, что Вечный Огонь — для него сакральное значение. «Я бы хотел, чтобы люди почувствовали его, потрогали, и это пламя горело в их глазах. Для нас, участников спецоперации День Победы — это главный праздник», — добавил он. Телеведущая, актриса Яна Поплавская отметила, что в прошлом году везла частицу Вечного огня на Кипр. Там российскую делегацию встретили со слезами на глазах. Всех потрясла сплоченность русских за рубежом. Эта акция стала символом благодарности и уважения к подвигу предков, а также способом сохранения памяти о Великой Победе. В прошлом году аналогичные мероприятия вызвали большой отклик среди участников и свидетелей по всему миру. В этом году частица будет установлена в офисе копании «Транснефть» в холле башни «Эволюция».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...