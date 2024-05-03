Частицы Вечного огня доставят в 14 стран мира

Народный фронт дал старт международной акции «Огонь памяти»

03 мая 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Частицы огня будут также доставлены в более 100 городов России Фото: пресс-служба Народного фронта Частицы Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата будут доставлены в 14 стран мира и более 40 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта после начала акции «Огонь памяти». «В Александровском саду у стен Кремля началась акция „Огонь памяти“, в ходе которой частицы Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата будут доставлены в 14 стран мира и более 40 регионов России. Это мероприятие проводится ежегодно в преддверии Дня Победы при поддержке Россотрудничества и Народного фронта», — сказано в сообщении, которое есть в распоряжении URA.RU. В рамках акции запланированы патриотические мероприятия, торжественные церемонии возложения венков и цветов, а также передача ламп с частицами Вечного огня в местные музеи и другие учреждения. Особое значение данное мероприятие имеет для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и участников специальной военной операции. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что частицы Вечного Огня будут отправлены и в зону спецоперации. «Сегодняшняя акция — это знак преемственности между тем, что делали наши деды в годы ВОВ и нашими ребятами, которые в окопах приближают нашу сегодняшнюю победу», — поделился он. По его словам, частица Вечного огня будет отправлена в более 100 городов России в разных регионах. В церемонии 3 мая были участники СВО. Доброволец Александр Класич, который получил тяжелое ранение, заявил, что Вечный Огонь — для него сакральное значение. «Я бы хотел, чтобы люди почувствовали его, потрогали, и это пламя горело в их глазах. Для нас, участников спецоперации День Победы — это главный праздник», — добавил он. Телеведущая, актриса Яна Поплавская отметила, что в прошлом году везла частицу Вечного огня на Кипр. Там российскую делегацию встретили со слезами на глазах. Всех потрясла сплоченность русских за рубежом. Эта акция стала символом благодарности и уважения к подвигу предков, а также способом сохранения памяти о Великой Победе. В прошлом году аналогичные мероприятия вызвали большой отклик среди участников и свидетелей по всему миру. В этом году частица будет установлена в офисе копании «Транснефть» в холле башни «Эволюция». Акция «Огонь памяти» началась в Александровском саду у стен Кремля Фото: пресс-служба Народного фронта На мероприятии были участники СВО Фото: пресс-служба Народного фронта Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Частицы Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата будут доставлены в 14 стран мира и более 40 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта после начала акции «Огонь памяти». «В Александровском саду у стен Кремля началась акция „Огонь памяти“, в ходе которой частицы Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата будут доставлены в 14 стран мира и более 40 регионов России. Это мероприятие проводится ежегодно в преддверии Дня Победы при поддержке Россотрудничества и Народного фронта», — сказано в сообщении, которое есть в распоряжении URA.RU. В рамках акции запланированы патриотические мероприятия, торжественные церемонии возложения венков и цветов, а также передача ламп с частицами Вечного огня в местные музеи и другие учреждения. Особое значение данное мероприятие имеет для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и участников специальной военной операции. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что частицы Вечного Огня будут отправлены и в зону спецоперации. «Сегодняшняя акция — это знак преемственности между тем, что делали наши деды в годы ВОВ и нашими ребятами, которые в окопах приближают нашу сегодняшнюю победу», — поделился он. По его словам, частица Вечного огня будет отправлена в более 100 городов России в разных регионах. В церемонии 3 мая были участники СВО. Доброволец Александр Класич, который получил тяжелое ранение, заявил, что Вечный Огонь — для него сакральное значение. «Я бы хотел, чтобы люди почувствовали его, потрогали, и это пламя горело в их глазах. Для нас, участников спецоперации День Победы — это главный праздник», — добавил он. Телеведущая, актриса Яна Поплавская отметила, что в прошлом году везла частицу Вечного огня на Кипр. Там российскую делегацию встретили со слезами на глазах. Всех потрясла сплоченность русских за рубежом. Эта акция стала символом благодарности и уважения к подвигу предков, а также способом сохранения памяти о Великой Победе. В прошлом году аналогичные мероприятия вызвали большой отклик среди участников и свидетелей по всему миру. В этом году частица будет установлена в офисе копании «Транснефть» в холле башни «Эволюция».