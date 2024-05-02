Ураганный ветер сломал деревья рядом с Центральным парком культуры и отдыха в Кургане. Об этом URA.RU сообщают очевидцы. Также пострадали остановки в центре города.
«В Кургане ураганный ветер сломал несколько деревьев рядом с остановкой «ЦПКиО. Часть из них вынесло на проезжую часть», — сообщают очевидцы в соцсетях и мессенджерах. Также сильным ветром снесло остановочный комплекс рядом с культурным центром «Академия».
Ранее URA.RU писало, что в курганском МЧС сообщили об ухудшении погодных условий в регионе. Прогнозируется дождь с мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 21 м/с. Граждан предупредили быть осторожными, избегать старых деревьев и не приближаться к оборванным проводам.
В Кургане ураганный ветер сносит остановки
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
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Ураганный ветер сломал деревья рядом с Центральным парком культуры и отдыха в Кургане. Об этом URA.RU сообщают очевидцы. Также пострадали остановки в центре города. «В Кургане ураганный ветер сломал несколько деревьев рядом с остановкой «ЦПКиО. Часть из них вынесло на проезжую часть», — сообщают очевидцы в соцсетях и мессенджерах. Также сильным ветром снесло остановочный комплекс рядом с культурным центром «Академия». Ранее URA.RU писало, что в курганском МЧС сообщили об ухудшении погодных условий в регионе. Прогнозируется дождь с мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 21 м/с. Граждан предупредили быть осторожными, избегать старых деревьев и не приближаться к оборванным проводам.