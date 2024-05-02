Ураганный ветер сломал деревья и остановки в Кургане. Фото, видео

03 мая 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

В Кургане ураганным ветром снесло деревья и остановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ураганный ветер сломал деревья рядом с Центральным парком культуры и отдыха в Кургане. Об этом URA.RU сообщают очевидцы. Также пострадали остановки в центре города. «В Кургане ураганный ветер сломал несколько деревьев рядом с остановкой «ЦПКиО. Часть из них вынесло на проезжую часть», — сообщают очевидцы в соцсетях и мессенджерах. Также сильным ветром снесло остановочный комплекс рядом с культурным центром «Академия». Ранее URA.RU писало, что в курганском МЧС сообщили об ухудшении погодных условий в регионе. Прогнозируется дождь с мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 21 м/с. Граждан предупредили быть осторожными, избегать старых деревьев и не приближаться к оборванным проводам. В Кургане ураганный ветер сносит остановки Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ураганный ветер сломал деревья рядом с Центральным парком культуры и отдыха в Кургане. Об этом URA.RU сообщают очевидцы. Также пострадали остановки в центре города. «В Кургане ураганный ветер сломал несколько деревьев рядом с остановкой «ЦПКиО. Часть из них вынесло на проезжую часть», — сообщают очевидцы в соцсетях и мессенджерах. Также сильным ветром снесло остановочный комплекс рядом с культурным центром «Академия». Ранее URA.RU писало, что в курганском МЧС сообщили об ухудшении погодных условий в регионе. Прогнозируется дождь с мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 21 м/с. Граждан предупредили быть осторожными, избегать старых деревьев и не приближаться к оборванным проводам.