02 мая 2024

Ураганный ветер сломал деревья и остановки в Кургане. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Карчевская роща. Курган, лэп, нет света, линии электропередач, электричество, плохая погода, ураган, дождь
В Кургане ураганным ветром снесло деревья и остановки Фото:

Ураганный ветер сломал деревья рядом с Центральным парком культуры и отдыха в Кургане. Об этом URA.RU сообщают очевидцы. Также пострадали остановки в центре города.

«В Кургане ураганный ветер сломал несколько деревьев рядом с остановкой «ЦПКиО. Часть из них вынесло на проезжую часть», — сообщают очевидцы в соцсетях и мессенджерах. Также сильным ветром снесло остановочный комплекс рядом с культурным центром «Академия».

Ранее URA.RU писало, что в курганском МЧС сообщили об ухудшении погодных условий в регионе. Прогнозируется дождь с мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 21 м/с. Граждан предупредили быть осторожными, избегать старых деревьев и не приближаться к оборванным проводам.

В Кургане ураганный ветер сносит остановки
В Кургане ураганный ветер сносит остановки
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Ураганный ветер сломал деревья рядом с Центральным парком культуры и отдыха в Кургане. Об этом URA.RU сообщают очевидцы. Также пострадали остановки в центре города. «В Кургане ураганный ветер сломал несколько деревьев рядом с остановкой «ЦПКиО. Часть из них вынесло на проезжую часть», — сообщают очевидцы в соцсетях и мессенджерах. Также сильным ветром снесло остановочный комплекс рядом с культурным центром «Академия». Ранее URA.RU писало, что в курганском МЧС сообщили об ухудшении погодных условий в регионе. Прогнозируется дождь с мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 21 м/с. Граждан предупредили быть осторожными, избегать старых деревьев и не приближаться к оборванным проводам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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