Екатеринбуржцев перестали пускать в метро

В полиции пояснили, что станция работает штатно
В Екатеринбурге вечером 3 мая перестали пускать людей на станцию метро Ботаническая. Пассажиров, которые остались в подземке, вывели на улицу, рассказал URA.RU читатель агентства.
«На Ботанической всех выпустили и не берут новых пассажиров. Кто-то оставил сумку, видимо», — сказал собеседник. Точная причина инцидента неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в метрополитен и полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ от метро получить не удалось, а в ведомстве пояснили, что станция работают в штатном режиме.
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