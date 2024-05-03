Екатеринбуржцев перестали пускать в метро

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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, метро, нет входа
В полиции пояснили, что станция работает штатно Фото:

В Екатеринбурге вечером 3 мая перестали пускать людей на станцию метро Ботаническая. Пассажиров, которые остались в подземке, вывели на улицу, рассказал URA.RU читатель агентства.

«На Ботанической всех выпустили и не берут новых пассажиров. Кто-то оставил сумку, видимо», — сказал собеседник. Точная причина инцидента неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в метрополитен и полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ от метро получить не удалось, а в ведомстве пояснили, что станция работают в штатном режиме.

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В Екатеринбурге вечером 3 мая перестали пускать людей на станцию метро Ботаническая. Пассажиров, которые остались в подземке, вывели на улицу, рассказал URA.RU читатель агентства. «На Ботанической всех выпустили и не берут новых пассажиров. Кто-то оставил сумку, видимо», — сказал собеседник. Точная причина инцидента неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в метрополитен и полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ от метро получить не удалось, а в ведомстве пояснили, что станция работают в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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