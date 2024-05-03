Екатеринбуржцев перестали пускать в метро

03 мая 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

В полиции пояснили, что станция работает штатно Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вечером 3 мая перестали пускать людей на станцию метро Ботаническая. Пассажиров, которые остались в подземке, вывели на улицу, рассказал URA.RU читатель агентства. «На Ботанической всех выпустили и не берут новых пассажиров. Кто-то оставил сумку, видимо», — сказал собеседник. Точная причина инцидента неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в метрополитен и полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ от метро получить не удалось, а в ведомстве пояснили, что станция работают в штатном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 3 мая перестали пускать людей на станцию метро Ботаническая. Пассажиров, которые остались в подземке, вывели на улицу, рассказал URA.RU читатель агентства. «На Ботанической всех выпустили и не берут новых пассажиров. Кто-то оставил сумку, видимо», — сказал собеседник. Точная причина инцидента неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в метрополитен и полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ от метро получить не удалось, а в ведомстве пояснили, что станция работают в штатном режиме.