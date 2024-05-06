В ХМАО женщина получила срок за угрозу убийством детям и ограбление пенсионерки

Суд приговорил югорчанку к шести годам колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Нягани получила шесть лет колонии за угрозу убийством детям и ограбление пенсионерки. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы 1 год, которое подлежит исполнению после отбытия лишения свободы. На момент публикации приговор в законную силу не вступил», — сообщают «Суды Югры».

Первое преступление по статье 119 УК РФ (угроза убийством) югорчанка совершила в марте 2023 года. Во время ссоры между дочерью и тремя несовершеннолетними осужденная, чтобы запугать детей, направила на них пневматическую винтовку и угрожала убийством. Грабеж женщина совершила в июне 2023 года. Она выследила пожилую женщину, вырвала из ее рук сумку с 8000 рублями и банковской картой, после чего скрылась. Картой пенсионерки она пользовалась в магазинах, за что была осуждена по статье 158 УК РФ «кража».