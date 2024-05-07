В свердловской делегации на инаугурации Путина оказался неожиданный участник. Фото

В состав свердловской делегации на инаугурации Путина вошел Артем Николаев

07 мая 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Инаугурация Владимира Путина прошла днем 7 мая в Большом Кремлевском дворце Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Среди свердловчан, оказавшихся на инаугурации президента РФ Владимира Путина, оказался неожиданный участник — не являющийся ни большим чиновником, ни доверенным лицом главы государства, ни депутатом Госдумы или сенатором. Начальник управления молодежной политики мэрии Екатеринбурга Артем Николаев, недавно излечившийся от рака. Представители региона в Большом кремлевском дворце попали на фото, оказавшееся в распоряжении URA.RU. Николаева пригласили по квоте федерального руководства «Молодой Гвардии Единой России» (он состоит в координационном совете организации). На фото Николаев запечатлен бизнесменом Андреем Симановским («Сима-ленд»), модельером Дмитрием Шишкиным, Евгением Дайнесом и Ларисой Крапивиной (командор отряда «Каравелла»), представлявшие Путина на недавних президентских выборах. А за ними стоит глава Федерального агентства делам национальностей Игорь Баринов — бывший депутат Госдумы от Свердловской области. Инаугурацию также посетили губернатор Евгений Куйвашев, сенаторы от региона Александр Высокинский и Виктор Шептий, депутаты Госдумы Сергей Бидонько, Андрей Альшевских, Жанна Рябцева, Антон Шипулин, Сергей Чепиков, Лев Ковпак, Андрей Кузнецов. В первом зале — Андреевском, — через который прошел президент, были представители исполнительной ветви власти. Во втором — Александровском — депутаты Госдумы и сенаторы. Доверенные лица — в третьем зале, Георгиевском. «Впечатлений на всю жизнь. Я впервые был в Большом Кремлевском дворце, и масштабы завораживают, поражает и сильная энергетика президента. Он проходил в 2-3 метрах, но его уверенность ощущалась очень ярко», — поделился Шептий. Как проходила торжественная церемония инаугурации Путина, в фоторепортаже URA.RU. Артем Николаев (крайний слева), Игорь Баринов, Андрей Симановский, Дмитрий Шишкин, Евгений Дайнес и Лариса Крапивина Фото предоставлено собеседником URA.RU Фото предоставлено Виктором Шептием Фото со страницы Льва Ковпака . Фото Фото предоставлено Виктором Шептием Фото предоставлено Виктором Шептием Фото предоставлено Виктором Шептием Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди свердловчан, оказавшихся на инаугурации президента РФ Владимира Путина, оказался неожиданный участник — не являющийся ни большим чиновником, ни доверенным лицом главы государства, ни депутатом Госдумы или сенатором. Начальник управления молодежной политики мэрии Екатеринбурга Артем Николаев, недавно излечившийся от рака. Представители региона в Большом кремлевском дворце попали на фото, оказавшееся в распоряжении URA.RU. Николаева пригласили по квоте федерального руководства «Молодой Гвардии Единой России» (он состоит в координационном совете организации). На фото Николаев запечатлен бизнесменом Андреем Симановским («Сима-ленд»), модельером Дмитрием Шишкиным, Евгением Дайнесом и Ларисой Крапивиной (командор отряда «Каравелла»), представлявшие Путина на недавних президентских выборах. А за ними стоит глава Федерального агентства делам национальностей Игорь Баринов — бывший депутат Госдумы от Свердловской области. Инаугурацию также посетили губернатор Евгений Куйвашев, сенаторы от региона Александр Высокинский и Виктор Шептий, депутаты Госдумы Сергей Бидонько, Андрей Альшевских, Жанна Рябцева, Антон Шипулин, Сергей Чепиков, Лев Ковпак, Андрей Кузнецов. В первом зале — Андреевском, — через который прошел президент, были представители исполнительной ветви власти. Во втором — Александровском — депутаты Госдумы и сенаторы. Доверенные лица — в третьем зале, Георгиевском. «Впечатлений на всю жизнь. Я впервые был в Большом Кремлевском дворце, и масштабы завораживают, поражает и сильная энергетика президента. Он проходил в 2-3 метрах, но его уверенность ощущалась очень ярко», — поделился Шептий. Как проходила торжественная церемония инаугурации Путина, в фоторепортаже URA.RU.