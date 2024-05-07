Как проходила торжественная церемония инаугурации Путина. Фоторепортаж

Фоторепортаж с церемонии инаугурации президента Владимира Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин вступил в должность президента России Фото:

В Москве состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Путина. Он принял присягу и стал президентом России. Самые яркие кадры с места события 7 мая — в фоторепортаже URA.RU.

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Владимир Путин в своем кабинете перед началом официальной церемонии инаугурации президента России
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Владимир Путин направляется в Большой кремлевский дворец на церемонию инаугурации
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Владимир Путин подходит к рестайлинговому автомобилю Aurus. В это время погода в Москве пасмурная, идет дождь со снегом
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (слева) и председатель Государственной думы Вячеслав Володин (справа) в ожидании главы государства
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Комендант Кремля Сергей Удовенко встречает Владимира Путина перед входом в Большой кремлевский дворец
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Приглашенные на инаугурацию гости в ожидании Владимира Путина. Взгляды направлены на лестничную клетку, откуда должен подняться глава государства
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Владимир Путин поднимается по лестнице в Большом кремлевском дворце на фоне солдат кремлевского полка
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Солдаты президентского полка вносят Конституцию и знак президента на трибуну в Андреевском зале Большого кремлевского дворца
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Владимир Путин прошел через анфиладу залов: Георгиевский, Александровский и Андреевский
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Советский и российский композитор, автор песен Александра Пахмутова вместе с музыкантами президентского оркестра
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Владимир Путин в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца принес присягу и стал президентом России
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На инаугурации Владимира Путина присутствовало большое количество приглашенных гостей. Среди них Владислав Третьяк (второй слева), Евгений Ревенко (по центру справа), Николай Валуев (справа)
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Один из залов, через который прошел Владимир Путин к месту инаугурации — Георгиевский зал Большого кремлевского дворца. Приглашенные гости стоят в ожидании главы государства
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Российский актер, режиссер, сценарист Иван Охлобыстин (посередине) с героями СВО
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В Москве состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Путина. Он принял присягу и стал президентом России. Самые яркие кадры с места события 7 мая — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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