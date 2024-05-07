В Москве состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Путина. Он принял присягу и стал президентом России. Самые яркие кадры с места события 7 мая — в фоторепортаже URA.RU.

Владимир Путин в своем кабинете перед началом официальной церемонии инаугурации президента России

Владимир Путин направляется в Большой кремлевский дворец на церемонию инаугурации

Владимир Путин подходит к рестайлинговому автомобилю Aurus. В это время погода в Москве пасмурная, идет дождь со снегом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (слева) и председатель Государственной думы Вячеслав Володин (справа) в ожидании главы государства

Комендант Кремля Сергей Удовенко встречает Владимира Путина перед входом в Большой кремлевский дворец

Приглашенные на инаугурацию гости в ожидании Владимира Путина. Взгляды направлены на лестничную клетку, откуда должен подняться глава государства

Владимир Путин поднимается по лестнице в Большом кремлевском дворце на фоне солдат кремлевского полка

Солдаты президентского полка вносят Конституцию и знак президента на трибуну в Андреевском зале Большого кремлевского дворца

Владимир Путин прошел через анфиладу залов: Георгиевский, Александровский и Андреевский

Советский и российский композитор, автор песен Александра Пахмутова вместе с музыкантами президентского оркестра

Владимир Путин в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца принес присягу и стал президентом России

На инаугурации Владимира Путина присутствовало большое количество приглашенных гостей. Среди них Владислав Третьяк (второй слева), Евгений Ревенко (по центру справа), Николай Валуев (справа)

Один из залов, через который прошел Владимир Путин к месту инаугурации — Георгиевский зал Большого кремлевского дворца. Приглашенные гости стоят в ожидании главы государства